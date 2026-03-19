Coreea de Nord urmărește și ia notițe în timp ce SUA atacă Iranul. Ce lecție a învățat până acum Kim Jong Un

Kim Jong Un susține de ani buni că armele nucleare sunt esențiale pentru supraviețuirea regimului său. Experții afirmă că războiul din Iran reprezintă o lecție pentru Coreea de Nord, demonstrând că descurajarea nucleară funcționează.

Coreea de Nord a condamnat rapid atacurile militare asupra Iranului, aliatul său de lungă durată din Orientul Mijlociu, iar analiștii sugerează că Phenianul va căuta slăbiciuni militare și diplomatice, precum și erori tactice din partea Washingtonului.

Una dintre cele mai valoroase lecții desprinse din evenimentele de după lansarea primelor rachete americane și israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie, este că păstrarea armelor nucleare este esențială pentru supraviețuirea regimului condus de Kim Jong Un.

Phenianul poate folosi amenințarea arsenalului său nuclear, combinată cu progresele în tehnologia rachetelor balistice, atât ca pârghie în negocieri, cât și pentru a se asigura că SUA ar trebui să riște un război nuclear pentru a răsturna regimul.

În februarie, Kim a declarat că „statutul Coreei de Nord de țară dotată cu arme nucleare joacă un rol important în descurajarea potențialelor amenințări ale inamicilor și în menținerea stabilității regionale”, potrivit unei declarații difuzate de postul de televiziune de stat KCNA.

Kim a adăugat că arsenalul nuclear al Phenianului oferă „o garanție” pentru securitatea regimului.

În mai 2025, în timpul unui test cu rachete, Kim a cerut, de asemenea, ca sistemele Coreei de Nord să poată fi desfășurate rapid, incluzând sisteme de „declanșare” cu reacție rapidă.

Gata cu negocierile privind armele nucleare nord-coreene

Andrei Lankov, profesor de istorie și relații internaționale la Universitatea Kookmin din Seul, a declarat că atacul SUA-Israel care a ucis rapid conducerea Republicii Islamice este o lecție pentru Coreea de Nord că descurajarea nucleară funcționează.

„Restul lumii poate să-și ia adio de la orice speranță rămasă că Phenianul va renunța la armele sale nucleare, deoarece Coreea de Nord pur și simplu nu va participa la nicio negociere despre nimic”, a declarat Lankov pentru DW. „Atacurile asupra Iranului sunt ultimul cui în sicriul respectiv.”

Ce lecții învață Coreea de Nord din războiul din Iran?

Un raport publicat pe 16 martie de 38 North, un think tank specializat în afaceri nord-coreene condus de Stimson Center din Washington, a prezentat opt lecții pe care conducerea nord-coreeană le va fi învățat din evenimentele recente din Orientul Mijlociu.

În fruntea listei se afla: „armele nucleare oferă protecție reală”.

„S-a observat pe scară largă că cazul Iranului întărește poziția exprimată adesea de Kim Jong Un în ultimii ani, potrivit căreia nu va renunța la arsenalul său nuclear în urma unor negocieri”, se arată în raport.

Alte concluzii cheie sunt necesitatea de a crește stocurile de rachete și de a dezvolta mai multe drone, fiind în același timp pregătiți să apere instalațiile cheie de vehiculele fără pilot ale inamicului.

Grupul de reflecție a adăugat, totuși, că statul Coreea de Nord a reușit să-și dezvolte programul nuclear prin descurajarea SUA, în 1994, de a-i ataca instalațiile de cercetare nucleară, datorită „capacității Phenianului de a provoca daune masive orașului Seul din apropiere cu artilerie convențională, potențial sporită de o capacitate estimată mare de arme chimice”.

Amenințarea cu represalii din partea Iranului ca răspuns la atacurile asupra programului său nuclear nu a fost niciodată la fel de extremă ca amenințarea Phenianului la adresa Coreei de Sud. Coreea de Nord a efectuat primul său test nuclear în 2006.

Relația strânsă dintre Coreea de Nord și Iran

Coreea de Nord și Iranul au stabilit legături strânse de când Republica Islamică a preluat puterea în urma revoluției din 1979, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei și a armelor nucleare.

Încă din anii 1980, Coreea de Nord media tranzacții de arme cu alte state din blocul comunist și își vindea sistemele de rachete autohtone către Teheran. Coreea de Nord a furnizat, de asemenea, instructori militari pentru instruirea forțelor iraniene.

Legăturile erau atât de strânse încât președintele George W. Bush, în 2002, s-a referit la cele două țări, alături de Irak, ca fiind „axa răului” în discursul său privind starea națiunii. Atât Phenianul, cât și Teheranul sunt încă desemnate ca state care sponsorizează terorismul.

Săptămâna trecută, Coreea de Nord a condamnat atacul SUA-Israel asupra Iranului ca fiind „distrugător al fundamentelor păcii și securității regionale și escaladator al instabilității la nivel mondial”.

Regimul iranian se agață de putere

Pe măsură ce războiul intră în a treia săptămână, regimul iranian se agață de putere, în ciuda dispariției unor lideri cheie.

Raportul 38 North a arătat că o altă lecție pentru regimul Kim este că liderii trebuie protejați și că trebuie pregătite poziții de retragere în cazul în care conducătorul este eliminat.

Totuși, Coreea de Nord va fi fost încurajată de felul în care Iranul a rezistat până acum unei forțe militare mult superioare, a spus Kim Sang-woo, un fost politician din cadrul partidului de stânga sud-coreean „Congresul pentru o Nouă Politică” și acum membru al consiliului de administrație al Fundației pentru Pace Kim Dae-jung.

„Cred că Phenianul observă cum evoluează situația și va fi destul de mulțumit de rezultatele de până acum”, a declarat el pentru DW. „Iranul a reușit să pună SUA într-o poziție dificilă; aceștia credeau că vor termina treaba rapid, așa cum au făcut în Venezuela, dar acum par să fie blocați și sunt supuși presiunilor atât pe plan intern, cât și internațional.”

„Coreea de Nord știe că ar fi o prostie să renunțe la avantajul nuclear, așa că acesta este acum un vis imposibil pentru noi, cei din Sud”, a adăugat Kim.

Editor : Sebastian Eduard