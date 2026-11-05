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Cum a transformat armata de hackeri a lui Kim Coreea de Nord într-un lider mondial în domeniul furturilor de criptomonede

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Foto: Profimedia
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În căutare disperată de bani din străinătate, Phenianul a încercat de toate, de la contrabanda cu fildeș până la exportul de droguri. Acum, după cum a descoperit Binance, a găsit o schemă mai profitabilă, scrie The Times.

Pe parcursul unei mari părți din istoria sa de 78 de ani, Coreea de Nord și-a susținut economia izolată printr-o combinație jalnică de escrocherii de mână mică, afaceri ilicite și întreprinderi criminale dubioase. Diplomații din ambasadele nord-coreene făceau contrabandă cu fildeș, corn de rinocer și mărci false de țigări. Regimul producea și exporta heroină, opiu, metamfetamină cristalină și bancnote false de 100 de dolari.

Partenerii săi în aceste afaceri dubioase au variat de la gangsteri japonezi la teroriști republicani irlandezi și braconieri africani. A fost un efort disperat de a genera valută străină atât de necesară pentru a compensa pierderea ajutoarelor din partea aliaților comuniști ai țării din perioada Războiului Rece și efectul sancțiunilor economice.

În secolul XXI, Coreea de Nord s-a impus ca lider mondial în cea mai nouă, mai la modă și mai profitabilă escrocherie dintre toate: furtul de criptomonede.

Joia trecută, în aproximativ 20 de minute, hackerii au furat 6,36 miliarde de dolari în criptomonede de pe platforma de tranzacționare Binance, cel mai mare jaf de acest gen de până acum.

Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a negat vehement marți că Phenianul ar avea vreo legătură cu acest incident. „ Este o gravă provocare politică”, a declarat ea într-un comunicat, „faptul că SUA induc în eroare opinia publică internațională, dând impresia că toate infracțiunile cibernetice din diferite părți ale lumii sunt opera noastră.”

Însă Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite și TRM Labs, o companie privată specializată în securitatea criptomonedelor, afirmă că furtul a fost opera unui grup cunoscut sub numele de TraderTraitor, afiliat unei organizații nord-coreene de hackeri, Grupul Lazarus. Dacă este adevărat, acesta ar fi cel mai mare dintr-o serie de furturi din ce în ce mai scandaloase care le-au adus familiei Kim o avere mai mare decât valoarea tuturor coarnelor de rinocer din Africa.

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din lume, raportează că, după ce a dat alarma cu privire la furt, emitenții de criptomonede au reușit să înghețe active furate în valoare de 3 miliarde de dolari. De asemenea, platforma afirmă că niciunul dintre clienții săi nu va pierde bani. Cu toate acestea, hackerii ar fi putut scăpa cu cel puțin 3 miliarde de dolari, o mare parte din această sumă fiind spălată prin conversia în alte active digitale și în „monede fiduciare” convenționale.

Dacă Lazarus s-ar afla în spatele jafului, acest lucru ar confirma statutul grupului ca una dintre cele mai de succes organizații criminale din lume. Acesta este responsabil pentru o serie de infracțiuni spectaculoase care datează de peste un deceniu. Furturile au reprezentat o sursă vitală de finanțare pentru Kim și o sursă de fonduri pentru armele sale de distrugere în masă.

Cetățenilor obișnuiți din Coreea de Nord li se interzice accesul la internet, dar agenții grupului Lazarus, dintre care mulți se presupune că se află în alte țări, acționează sub auspiciile agenției de informații externe a Phenianului, Biroul General de Recunoaștere.

În 2014, Lazarus s-a răzbunat pentru un film de la Hollywood care îl ridiculiza pe Kim Jong-un, piratând Sony Pictures și furând și publicând e-mailuri compromițătoare. Doi ani mai târziu, a încercat să fure 1 miliard de dolari de la banca centrală a Bangladeshului. În cele din urmă, majoritatea transferurilor au fost blocate sau recuperate, deși hoții au reușit să scape cu 81 de milioane de dolari transferați prin conturi bancare din Filipine.
În 2017, așa-numitul ransomware WannaCry a afectat 300.000 de computere din 150 de țări din întreaga lume, inclusiv cele ale Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie. În anul următor, hackerii cu sediul în Coreea de Nord foloseau un virus informatic pentru a crea, sau „mina”, criptomoneda Monero pe computerele altor persoane și a o redirecționa către Phenian.

Cel mai mare furt de criptomonede până săptămâna trecută a fost, de asemenea, atribuit grupului TraderTraitor: o pradă de 1,5 miliarde de dolari în criptomoneda Ethereum, sustrasă într-un atac cibernetic de anul trecut asupra platformei de tranzacționare de criptomonede Bybit. La momentul respectiv, acesta a fost cel mai mare furt cunoscut de orice fel, depășind recordul stabilit de Saddam Hussein, care a furat 1 miliard de dolari de la Banca Centrală a Irakului în ajunul Războiului din Irak din 2003.

Banca centrală a Coreei de Sud estimează că Coreea de Nord a avut un produs intern brut de 35,09 miliarde de dolari în 2025. Chiar și ținând cont de activele furate care au fost înghețate și de pierderile suferite prin transformarea criptomonedelor furate în forme imposibil de urmărit, prada de săptămâna trecută ar reprezenta aproape o zecime din întreaga economie națională.

Orice fonduri furate ar putea contribui la o revigorare economică într-unul dintre statele paria cele mai puternic sancționate din lume. Cele mai bune estimări ale guvernului sud-coreean situează creșterea economică a Coreei de Nord în 2025 la 3,5%, al treilea an consecutiv de creștere de peste 3%. Pe lângă furtul de criptomonede, economia este susținută de reînnoirea relațiilor de prietenie cu China și, în special, cu Rusia.

Institutul pentru Strategia de Securitate Națională din Coreea de Sud estimează că Coreea de Nord a câștigat până la 14,4 miliarde de dolari din cooperarea militară cu Rusia între august 2023 și sfârșitul anului trecut.

Editor : B.E.

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