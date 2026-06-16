În timp ce atenția Statelor Unite este îndreptată asupra Iranului, un alt lider suprem, aflat la mii de kilometri distanță, își valorifică poziția geopolitică susținută de programul nuclear. Întâlnirea de la vârf, de la începutul acestei săptămâni, dintre liderul suprem nord-coreean Kim Jong Un și președintele chinez Xi Jinping, desfășurată la Phenian, a marcat nu doar o reafirmare a tratatului de apărare reciprocă dintre cele două națiuni, în vigoare de 65 de ani, ci și o ocazie pentru conducătorul nord-coreean de a-și demonstra statutul pe scena mondială. Întâlnirea lui Xi cu Kim, a doua de la vizita liderului nord-coreean din septembrie anul trecut, a demonstrat măsura în care Beijingul consideră Phenianul un actor important la cel mai înalt nivel, arată o analiză publicată de Newsweek.

„Pentru Kim Jong Un, vizita lui Xi demonstrează că valoarea geopolitică a Coreei de Nord a crescut substanțial”, a declarat pentru Newsweek Uk Yang, cercetător la Institutul Asan pentru Studii Politice și membru al consiliului consultativ al Statului Major Interarme al armatei sud-coreene.

„În loc să fie doar un partener dependent de China sau Rusia, Phenianul s-a poziționat ca un actor din ce în ce mai important, a cărui relevanță strategică a crescut odată cu intensificarea concurenței regionale și globale dintre marile puteri”, a spus Yang.

Axa Beijing-Moscova-Phenian

Coreea de Nord ocupă deja o poziție geopolitică unică. Tratatul din 1961, comemorat săptămâna aceasta, o face singurul aliat oficial al Chinei în materie de securitate, în timp ce pactul din iunie 2024 cu Putin a marcat o intensificare a relațiilor de lungă durată dintre Moscova și Phenian, transformându-le într-un cadru de apărare reciprocă, pe care Kim l-a pus imediat în practică prin trimiterea de trupe pentru a ajuta Rusia în războiul său cu Ucraina.

China a oferit un răspuns relativ moderat la apropierea relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord. În același timp, a căutat să-și consolideze legăturile cu ambele țări, în special pe măsură ce SUA își intensifică parteneriatele militare cu cei doi aliați regionali, Japonia și Coreea de Sud.

Oficialii americani s-au întâlnit miercuri cu omologii sud-coreeni pentru a discuta despre consolidarea măsurilor de descurajare prin intermediul Grupului consultativ nuclear. Cu câteva zile înainte, reprezentanții Washingtonului și ai Tokyo-ului au purtat discuții în cadrul unei inițiative similare, cunoscută sub numele de Dialogul privind descurajarea extinsă.

„Aprofundarea cooperării în domeniul securității dintre Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia oferă stimulente suplimentare pentru o coordonare mai strânsă între Coreea de Nord, China și Rusia”, a spus Yang. „Toate cele trei țări dețin arme nucleare și fiecare are un interes comun în limitarea influenței strategice a SUA în regiunile respective. Deși ar fi prematur să descriem acest lucru ca o structură formală de alianță, există o convergență crescândă a intereselor între cele trei țări cu privire la chestiuni cheie de securitate.”

Pentru Beijing și Moscova, Coreea de Nord reprezintă un partener strategic util, capabil să creeze provocări suplimentare pentru Statele Unite și aliații săi din Asia de Nord-Est. Pentru Phenian, relațiile mai strânse cu China și Rusia contribuie la reducerea izolării diplomatice, la consolidarea forței de descurajare și la extinderea marjei de manevră în relațiile cu Washingtonul, Seulul și Tokyo

Patrick Cronin, președintele departamentului de securitate Asia-Pacific la Institutul Hudson, a identificat obiectivele principale ale lui Kim și Xi în cadrul ultimei lor întâlniri.

„Xi consolidează poziția Chinei ca gardian al continentului asiatic, inclusiv al Peninsulei Coreene; nimic important nu ar trebui să se întâmple fără consultarea Beijingului”, a declarat Cronin pentru Newsweek. „Kim dorește să-și consolideze identitatea de stat cu arme nucleare, în drumul său spre obținerea unui loc permanent la masa marilor puteri nucleare.”

Drumul către Trump

Cronin a observat, de asemenea, că „Kim s-a poziționat pentru a se întâlni cu Trump”, care rămâne singurul președinte american în funcție care s-a întâlnit cu un conducător nord-coreean. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori, ca parte a unei încercări de proces de pace care ar fi implicat denuclearizarea Coreei de Nord în schimbul ridicării sancțiunilor. Când negocierile s-au destrămat în 2019, retorica ostilă a reapărut, deși Kim și Trump au evitat în mod notabil criticile directe unul la adresa celuilalt.

În timpul unui discurs ținut în fața Adunării Populare Supreme în septembrie anul trecut, la câteva săptămâni după întoarcerea din China, Kim și-a declarat deschiderea față de reluarea contactelor cu Washingtonul, cu condiția ca acesta să renunțe la „urmărirea absurdă a denuclearizării altora” și să caute „o coexistență pașnică autentică cu noi”.

„Personal, am încă o amintire plăcută despre actualul președinte american Trump”, a spus Kim la acea vreme, potrivit unui comunicat publicat de Agenția Centrală de Știri Coreeană.

Trump, la rândul său, și-a declarat deschis intenția de a solicita o altă întâlnire cu Kim. De asemenea, a vorbit frecvent despre „relația foarte bună” pe care o are cu liderul nord-coreean, cel mai recent în timpul unei întâlniri cu presa la bordul Air Force One, în drumul său spre Beijing luna trecută.

Cronin a susținut că „Trump are în vedere o întâlnire la vârf cu Kim” și ar putea deveni mai activ pe acest front după alegerile de la jumătatea mandatului din acest an, eventual în marja reuniunii liderilor economici din cadrul APEC, programată să aibă loc la Shenzhen în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Citește și:

„Nu se negociază!” Sora lui Kim Jong-un blochează orice discuție despre programul nuclear al Coreei de Nord

Obiectivul lui Kim ar fi să profite de relația sa personală cu Trump pentru a influența politica SUA într-un mod similar cu apelul lui Xi privind Taiwanul, insula autonomă revendicată de China și susținută politic și militar de SUA, spune Cronin.

Oportunitatea lui Kim este de a redefini problema nucleară în același mod în care Xi a încercat să redefinească problema Taiwanului. După vizita la Beijing, președintele Trump a părut mai dispus să adopte narațiunea chineză, dând vina pe Lai Ching-te pentru tensiunile dintre cele două maluri ale Strâmtorii, suspendând o vânzare de arme și subliniind dezinteresul Washingtonului față de un război în Asia

Gilbert Rozman, profesor la Universitatea Princeton specializat în Asia de Nord-Est, l-a descris pe Trump ca fiind „dornic” să se întâlnească cu Kim, menționând că orice astfel de summit „ar fi condiționat de recunoașterea - chiar și implicită - a Coreei de Nord ca «putere nucleară»”.

Și președintele sud-coreean Lee Jae Myung caută să se apropie de Kim. O reluare a dialogului intercoreean ar îndeplini „dorința de lungă durată a progresiștilor coreeni, dar condițiile lui Kim vor fi greu de îndeplinit”, a declarat Grozman pentru Newsweek, subliniind faptul că recenta întâlnire a lui Kim cu Xi nu a făcut decât să consolideze pârghia diplomatică a Coreei de Nord.

„Summitul Xi-Kim deschide ușa către progresul pe care Kim Jong-un și l-a dorit”, a spus Grozman. „După ce a închis ermetic granițele Coreei de Nord, el prevede o diplomație pe termenii săi.”

Factorul războiului cu Iranul

Măsura în care o nouă încercare de a obține pacea s-ar dovedi mai reușită decât ultima rămâne însă incertă.

Youngjun Kim, profesor la Universitatea Națională de Apărare din Coreea, care a oferit consultanță oficialilor americani și sud-coreeni în materie de politică, l-a descris pe Trump ca fiind „o carte temporară de doi ani pentru Kim”, ceea ce înseamnă că „dacă Kim se întâlnește cu Trump, va fi doar un spectacol de o singură dată care va consolida reputația lui Kim”.

Un atu mai durabil îl reprezintă arsenalul nuclear al Coreei de Nord, care se extinde și se modernizează tot mai mult. Angajamentul Phenianului față de capacitatea sa nucleară s-a consolidat și mai mult pe fondul războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului, țară care nu a trecut pragul nuclear în ciuda programului avansat de îmbogățire a uraniului.

În loc să-și pună speranțele în garanțiile de securitate din partea Washingtonului sau Seulului, cu care Kim a revocat oficial politica de lungă durată a reunificării, Coreea de Nord pare mai hotărâtă ca niciodată să-și consolideze legăturile cu aliații tradiționali, China și Rusia.

„Kim a văzut Iranul și a decis în mod firesc că Coreea de Nord nu va renunța niciodată la armele sale nucleare”, a declarat pentru Newsweek Youngjun Kim, care face parte și din Consiliul consultativ prezidențial pentru reunificarea pașnică al Coreei de Sud.

Și Kim a distrus politica tradițională de unificare a unei singure națiuni și alege acum o politică ostilă a celor două Corei și va consolida un parteneriat mai stabil și mai previzibil cu China și Rusia, iar China și Rusia vor sprijini armele nucleare și supraviețuirea Coreei de Nord, precum și renunțarea la sancțiuni”. Yang a considerat, de asemenea, că conflictul din Iran nu va face decât să întărească calculele lui Kim într-un moment în care „strategia sa geopolitică de astăzi este centrată fundamental pe supraviețuirea regimului, descurajarea nucleară și maximizarea autonomiei strategice a Coreei de Nord într-un mediu internațional din ce în ce mai competitiv

„Conflictul recent care implică Iranul este de natură să consolideze convingerea de lungă durată a Phenianului că armele nucleare reprezintă garanția supremă a securității regimului”, a spus Yang. „Liderii nord-coreeni au susținut în mod constant că statele fără o forță de descurajare nucleară credibilă rămân vulnerabile la presiunea militară externă. Prin urmare, evenimentele recente sunt de natură să întărească determinarea Coreei de Nord de a-și menține și dezvolta în continuare capacitățile nucleare.”

„În același timp, Kim pare să fi abandonat în mare măsură obiectivul tradițional al reunificării pașnice și, în schimb, urmărește să consolideze statutul Coreei de Nord ca stat nuclear permanent, cu relevanță internațională”, a adăugat el. „Strategia sa este de a valorifica importanța strategică a Coreei de Nord atât pentru China, cât și pentru Rusia, păstrând în același timp o independență suficientă pentru a evita dependența excesivă de oricare dintre acești parteneri.”

Citește și:

„Regimul este mai bogat ca niciodată”. Cum a devenit Coreea de Nord o surpriză economică cu ajutorul Chinei și Rusiei: „O realizare”

Editor : C.A.