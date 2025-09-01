Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care e în centrul propagandei Phenianului

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a părăsit Phenianul cu trenul, luni, în drum spre Beijing, potrivit agenției de știri Yonhap, bazându-se pe o formă de transport lentă, dar specializată, pe care liderii țării retrase o folosesc de decenii, scrie Reuters.

Nu este clar ce tren a folosit, dar în trecut a folosit trenuri blindate care oferă un spațiu mai sigur și mai confortabil pentru un anturaj numeros, agenți de securitate, mâncare și facilități, precum și un loc pentru discutarea agendei înainte de întâlniri, spun experții.

De când a devenit lider la sfârșitul anului 2011, Kim a folosit trenul pentru a vizita China, Vietnam și Rusia.

Ce se află în trenuri

Nu este clar câte trenuri au folosit liderii nord-coreeni de-a lungul anilor, dar Ahn Byung-min, un expert sud-coreean în transporturile nord-coreene, a declarat că sunt necesare mai multe trenuri din motive de securitate.

Ahn a spus că aceste trenuri au câte 10 până la 15 vagoane fiecare, unele dintre ele fiind folosite doar de lider, cum ar fi un dormitor, dar altele transportă agenți de securitate și personal medical.

De obicei, au și spațiu pentru biroul lui Kim, echipamente de comunicații, un restaurant și mai multe vagoane pentru transportul a două Mercedes-uri blindate, a adăugat el.

Un videoclip lansat în 2018 de televiziunea de stat nord-coreeană îl arăta pe Kim întâlnindu-se cu înalți oficiali chinezi într-un vagon de tren lat, plin de canapele roz.

Videoclipul a arătat și vagonul care adăpostea biroul lui Kim, cu o masă și un scaun, și o hartă a Chinei și a peninsulei coreene pe peretele din spate.

În 2020, imagini de la televiziunea de stat l-au arătat pe Kim călătorind cu trenul pentru a vizita o zonă afectată de un taifun, oferind o imagine a unui vagon decorat cu lumini în formă de floare și scaune din material textil cu imprimeu zebră.

În cartea „Orient Express” din 2002, oficialul rus Konstantin Pulikovski a descris o călătorie de trei săptămâni la Moscova a lui Kim Jong-il, tatăl și predecesorul lui Kim Jong-un.

Conform cărții, în acel tren fuseseră aduse din Paris lăzi de vin de Bordeaux și Beaujolais, precum și homari vii.

Cum sunt trecute granițele

Când Kim Jong-un a luat trenul spre Rusia, inclusiv în 2023 pentru un summit cu președintele Vladimir Putin, ansamblurile au trebuit reconfigurate la o stație de frontieră, pentru că cele două țări folosesc ecartamente feroviare diferite, a spus Ahn.

Deși nu există o astfel de cerință pentru China, o locomotivă chineză trage trenul odată ce acesta trece granița, pentru că un mecanic local cunoaște sistemul feroviar și semnalele, a declarat Kim Han-tae, un fost mecanic de cale ferată sud-coreean care a scris o carte despre căile ferate din Coreea de Nord.

Pentru a călători la summiturile anterioare cu Xi, vagoanele de tren special echipate ale lui Kim erau de obicei tractate de locomotive DF11Z verzi identice, motoare fabricate în China purtând emblema Corporației Feroviare de stat China, cu cel puțin trei numere de înmatriculare de serie diferite, potrivit unei analize a imaginilor din mass-media.

Ahn a menționat că numerele de serie erau fie 0001, fie 0002, ceea ce sugerează că China îi furniza motoare rezervate celor mai înalți oficiali.

Și când Kim a călătorit prin China la summitul său din 2019 cu președintele american Donald Trump în Vietnam, trenul său a fost tras de o locomotivă roșie și galbenă, inscripționată cu sigla căilor ferate naționale a Chinei.

Trenul poate atinge viteze de până la 80 km/h pe rețeaua feroviară chineză, comparativ cu maximum de 45 km/h pe șinele din Coreea de Nord, a declarat Ahn.

Cine folosește trenurile

Liderul fondator al Coreei de Nord, Kim Il-sung, bunicul lui Kim, a călătorit în mod regulat cu trenul în străinătate în timpul domniei sale, până la moartea sa, în 1994.

Kim Jong-il s-a bazat exclusiv pe trenuri pentru a vizita Rusia de trei ori, inclusiv o călătorie de 20.000 km la Moscova în 2001.

A murit în urma unui atac de cord la sfârșitul anului 2011, în timp ce se afla într-unul dintre trenurile sale, iar vagonul este expus la mausoleul său.

Trenul a fost în centrul propagandei de stat în jurul faptului că familia Kim, aflată la putere, se angajează în călătorii lungi cu trenul pentru a se întâlni cu nord-coreeni de rând din întreaga țară.

În 2022, televiziunea de stat l-a arătat pe Kim Jong-un făcând ceea ce a numit un „tur exhaustiv cu trenul” prin Coreea de Nord pentru a inspecta culturile de porumb și a promova o „utopie comunistă”.

