Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani

Kim Jong Un urmărește lansarea unei rachete balistice. Sursa foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani, în timpul vizitei sale la marile întreprinderi de muniții din ultimul trimestru al anului 2025, a informat vineri agenția de presă oficială KCNA, potrivit Reuters.

Kim a declarat că „sectorul de producție de rachete și proiectile al țării are o importanță capitală în consolidarea descurajării războiului”, conform KCNA.

Kim a ratificat proiectele de documente pentru modernizarea marilor întreprinderi de muniții, care vor fi prezentate unui congres important al partidului, prevăzut să aibă loc la începutul anului 2026, care va stabili un plan de dezvoltare pentru Coreea de Nord pentru următorii cinci ani, a informat KCNA.

Informația transmisă de agenția de stat de la Phenian urmează dezvăluirii de joi a faptului că Kim a supravegheat construcția unui submarin nuclear de 8.700 de tone împreună cu fiica sa, potențială moștenitoare, și testarea rachetelor sol-aer cu rază lungă de acțiune.

Citește și:

Kim Jong-un a rămas fără unul dintre principalii săi consilieri. Kim Chang-son, șeful său de protocol, a murit

