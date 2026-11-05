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Exercițiu militar în Coreea de Nord: Phenianul a testat rachete de croazieră cu încărcătură tip cluster

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Această fotografie, realizată pe 4 octombrie 2026 și difuzată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 5 octombrie 2026, prezintă o lansare de test a unei noi rachete sol-aer, efectuată de administrația nord-coreeană responsabilă cu rachetele, într-o locație nedivulgată din Coreea de Nord. Foto: Profimedia
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Coreea de Nord a efectuat miercuri un test de lansare a unui sistem de rachete de apărare aeriană de nouă concepţie şi a organizat un exerciţiu de atac cu rachete de croazieră, a relatat joi agenţia de presă de stat KCNA, citată de Reuters.

KCNA a precizat că testul de apărare aeriană a confirmat specificaţiile tehnice şi fiabilitatea noilor materiale utilizate la rachetă, precum şi a modurilor multiple de ghidare. De asemenea, acesta a confirmat capacitatea sistemului de a identifica şi urmări ţintele, a mai menţionat KCNA.

O subunitate a unităţii nord-coreene de rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acţiune din est a lovit, de asemenea, o ţintă virtuală reprezentând un aeroport în cadrul unui exerciţiu desfăşurat miercuri, a precizat KCNA.

Raportul KCNA a confirmat o declaraţie a armatei sud-coreene de miercuri, conform căreia Phenianul a lansat mai multe rachete spre mare din zona Sondok, de pe coasta de est. A fost a patra lansare de arme nord-coreene într-o lună.

Un oficial al Ministerului Apărării din Coreea de Sud a declarat joi că datele de detectare timpurie sugerează că rachetele ar fi putut fi de mai multe tipuri diferite, scrie News.ro.

Imaginile difuzate de Phenian păreau să arate racheta de croazieră echipată cu o încărcătură de tip cluster, potrivit lui Shin Jong-woo, secretar general al Forumului Coreean pentru Apărare şi Securitate. El a afirmat că lansarea părea să aibă scopul de a testa cât de eficient ar putea focosul să împrăştie încărcătura utilă peste o zonă ţintă.

Shin a spus că noua rachetă de apărare aeriană, prezentată pentru prima dată în noiembrie 2025, pare să aibă un sistem de ghidare asemănător cu cel al rachetei sol-aer ruseşti S-400.

Editor : B.E.

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