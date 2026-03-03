Live TV

Galerie Foto Imagini cu fiica adolescentă a lui Kim Jong-un testând o pușcă cu lunetă în poligon: „O armă minunată"

Data publicării:
North Korea Koreas Tensions
Fiica lui Kim Jong-un, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a oferit noi puști cu lunetă drept cadouri ceremoniale oficialilor de partid și militarilor, numindu-le o „armă minunată” și un semn al încrederii sale, a transmis agenția de știri KCNA, potrivit Reuters.

KCNA a relatat, sâmbătă, că Kim s-a întâlnit vineri cu cadre de conducere și ofițeri de comandă la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord și le-a înmânat fiecăruia câte o pușcă de nouă generație dezvoltată de Academia de Științe ale Apărării din țară.

„Așa cum s-a spus deja public, această pușcă de lunetist de nouă generație, dezvoltată și produsă de Academia noastră de Științe ale Apărării, este într-adevăr o armă minunată”, a declarat Kim.

Cadourile au fost oferite pentru a marca cel de-al Nouălea Congres al partidului.

Printre destinatari s-au numărat membri ai Comisiei Militare Centrale a partidului, comandanți superiori ai Armatei Populare Coreene și ai unităților de gardă, precum și sora lui Kim, Kim Yo-jong, pe care KCNA a identificat-o pentru prima dată drept directoarea Departamentului de Afaceri Generale al Comitetului Central al partidului.

Fotografiile publicate de KCNA au arătat-o ​​pe fiica adolescentă a lui Kim, cunoscută sub numele de Ju-ae, participând la ceremonia de premiere și țintind prin lunetă într-un poligon de tragere.

Fiica lui Kim Jong-un, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia
Fiica lui Kim Jong-un, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Fiica lui Kim Jong-un, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia | Poza 1 din 7
Fiica lui Kim Jong-un, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia | Poza 2 din 7
Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong-un trage cu o nouă pușcă cu lunetă Foto: Profimedia | Poza 3 din 7
Liderul nord-coreean Kim Jong-un trage cu o nouă pușcă cu lunetă Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong-un. Foto: Profimedia | Poza 4 din 7
Liderul nord-coreean Kim Jong-un. Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia | Poza 5 din 7
Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia
Kim Yo-jong (stânga), sora lui Kim Jong-un, și alți oficiali militari, testează puști cu lunetă. Foto: Profimedia | Poza 6 din 7
Kim Yo-jong (stânga), sora lui Kim Jong-un, și alți oficiali militari, testează puști cu lunetă. Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia | Poza 7 din 7
Liderul nord-coreean Kim Jong-un, alături de fiica sa, Kim Ju-ae. Foto: Profimedia
,

Ju-ae, despre care se crede că este la începutul adolescenței, având în jur de 13 ani, a devenit din ce în ce mai vizibilă în presa de stat, însoțindu-și tatăl în evenimentele de pe teren, inclusiv inspecțiile proiectelor de armament, pe fondul speculațiilor analiștilor că este prezentată ca lider de a patra generație al Coreei de Nord.

Agenția Națională de Informații (NIS) din Coreea de Sud consideră că rolul său public indică faptul că a început să ofere contribuții la politici și că este tratată ca fiind al doilea cel mai înalt lider, de facto.

KCNA a publicat, de asemenea, o fotografie cu Kim Yo-jong ținând o pușcă alături de Hyon Song-wol, un consilier al liderului nord-coreean, despre care se știe că este apropiat de soția sa.

Coreea de Nord și-a încheiat cel de-al Nouălea Congres, care a durat o săptămână, cu o paradă militară.

GALERIE FOTO Copilul „cel mai iubit” al Coreei de Nord: ce a scos la iveală congresul-cheie despre planurile de succesiune ale lui Kim Jong-un

