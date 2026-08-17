Kim Jong-un a reacționat la reducerea exercițiilor militare SUA-Coreea de Sud, anunță Trump: „Eu îl înțeleg, el mă înțelege”

Donald Trump a declarat că liderul nord-coreean Kim Jong-un a răspuns la propunerile sale, după ce președintele a ordonat Statelor Unite să reducă amploarea exercițiilor militare cu Coreea de Sud, potrivit The Guardian.

În timpul unei discuții cu reporterii în Biroul Oval, Trump a fost întrebat de ce Kim nu a răspuns la propunerile sale. Trump i-a replicat reporterului: „De unde știi că nu a răspuns?” Reporterul a întrebat apoi din nou dacă a răspuns.

„Păi, da, a răspuns”, a afirmat Trump. El nu a oferit detalii suplimentare despre modul în care Kim a răspuns, dar a adăugat:

„Kim Jong-un m-a tratat întotdeauna cu mare respect și ne-am întâlnit în numeroase ocazii, de fapt în două ocazii principale, am discutat și am petrecut timp împreună. Eu îl înțeleg. El mă înțelege.”

Relația dintre cei doi a fost o temă dominantă în timpul primului mandat al lui Trump, incluzând o serie de întâlniri între ei, dar a primit mai puțină atenție în al doilea mandat al său.

Editor : Ș.R.