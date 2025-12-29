Live TV

Kim Jong Un a supravegheat un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră: „O măsură responsabilă”

Data actualizării: Data publicării:
kim jong un si generali pe un camp de tragere
Kim Jong Un. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat duminică un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, a informat luni agenția de presă oficială KCNA, relatează Reuters.

Dictatorul nord-coreean și-a exprimat satisfacția în momentul în care rachetele de croazieră au zburat de-a lungul traiectoriei stabilite deasupra mării, la vest de Peninsula Coreeană, și au lovit ținta, a precizat KCNA.

Kim Jong un a declarat că „verificarea periodică a fiabilității și a capacității de reacție rapidă a componentelor sistemului de descurajare nucleară al RPDC... este doar o măsură responsabilă”, întrucât țara „se confruntă cu diverse amenințări la adresa securității”, folosind denumirea oficială a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC).

Liderul Coreei de Nord a afirmat că țara va continua să depună toate eforturile pentru dezvoltarea forței sale nucleare de luptă, potrivit agenţiei de presă nord-coreene (KCNA).

Exerciţiul a avut loc duminică în Marea Galbenă, cu scopul de a evalua „postura de răspuns contraofensiv şi capacitatea de luptă a subunităţilor de rachete cu rază lungă de acţiune", conform KCNA.

Rachetele de croazieră strategice au zburat pe traiectorii de zbor prestabilite timp de 10.199 şi 10.203 secunde pentru a lovi o ţintă.

Amintim că liderul nord-coreean a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani, în timpul vizitei sale la marile întreprinderi de muniții din ultimul trimestru al anului 2025.

Citește și:

Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea primului submarin cu propulsie nucleară. Imagini cu Kim Jong Un în inspecție

Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul din Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Kim Jong Un
4
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kim
Dictatorul Coreei de Nord anunță continuarea dezvoltării rachetelor în următorii cinci ani
Kim Chang-son, şeful de protocol al dictatorului nord-coreean Kim Jong-un şi unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi, a decedat,
Kim Jong-un a rămas fără unul dintre principalii săi consilieri. Kim Chang-son, șeful său de protocol, a murit
kim jong un - vizita submarin nuclear
Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea primului submarin cu propulsie nucleară. Imagini cu Kim Jong Un în inspecție
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un
North Korea Tourism
Samjiyon, stațiunea montană de lux inaugurată de Kim Jong Un și fiica sa în munții din Coreea de Nord
Recomandările redacţiei
Trump Ucraine
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace...
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
steguletele sua si ucrainei
Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de...
ciocanel de judecator
Profesor de drept despre suspendarea ședinței CCR: „Neprezentarea în...
Ultimele știri
Partidul lui Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo: „Vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul”
İmralı, insula-închisoare unde Turcia și-a închis trecutul: „Insulele pot fi și locuri în care o țară este reimaginată”
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă...
Adevărul
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar...
Playtech
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...