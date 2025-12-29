Kim Jong Un a supravegheat un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră: „O măsură responsabilă”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat duminică un exercițiu de lansare a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, a informat luni agenția de presă oficială KCNA, relatează Reuters.

Dictatorul nord-coreean și-a exprimat satisfacția în momentul în care rachetele de croazieră au zburat de-a lungul traiectoriei stabilite deasupra mării, la vest de Peninsula Coreeană, și au lovit ținta, a precizat KCNA.

Kim Jong un a declarat că „verificarea periodică a fiabilității și a capacității de reacție rapidă a componentelor sistemului de descurajare nucleară al RPDC... este doar o măsură responsabilă”, întrucât țara „se confruntă cu diverse amenințări la adresa securității”, folosind denumirea oficială a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC).

Liderul Coreei de Nord a afirmat că țara va continua să depună toate eforturile pentru dezvoltarea forței sale nucleare de luptă, potrivit agenţiei de presă nord-coreene (KCNA).

Exerciţiul a avut loc duminică în Marea Galbenă, cu scopul de a evalua „postura de răspuns contraofensiv şi capacitatea de luptă a subunităţilor de rachete cu rază lungă de acţiune", conform KCNA.

Rachetele de croazieră strategice au zburat pe traiectorii de zbor prestabilite timp de 10.199 şi 10.203 secunde pentru a lovi o ţintă.

Amintim că liderul nord-coreean a anunțat că țara va continua să dezvolte rachete în următorii cinci ani, în timpul vizitei sale la marile întreprinderi de muniții din ultimul trimestru al anului 2025.

Editor : A.M.G.