Kim Jong Un, discurs triumfalist la congresul partidului: „Succese mari, în ciuda severității încercărilor și dificultăților”

Data publicării:
profimedia-1014190349
Kim Jong-un. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat „marile succese” ale țării sale la deschiderea unui congres național al partidului, un eveniment rar, cu un discurs triumfalist care a evidențiat încrederea crescândă a regimului izolat, relatează Financial Times.

Congresul, la care participă 5.000 de delegați, are loc o dată la cinci ani, durează câteva zile și a debutat joi. Este cel mai important eveniment politic din Phenian și servește la stabilirea obiectivelor politice și la codificarea schimbărilor majore în ideologie, politică externă, planificare economică și doctrină militară.

Evenimentul este urmărit cu atenție de observatorii străini, dornici să găsească indicii cu privire la evoluția regimului. Săptămâna trecută, agențiile de informații sud-coreene au indicat că liderul nord-coreean o ia în considerare pe fiica sa în vârstă de 13 ani ca succesoare.

În discursul său, Kim Jong Un a salutat progresele înregistrate în ultimii cinci ani, menționând că la congresul anterior din 2021 „condițiile subiective și obiective ale revoluției noastre erau atât de dure încât abia ne puteam menține propria existență”.

Kim a lăudat planificarea „științifică” a regimului său și a afirmat că „lupta devotată” a membrilor partidului a permis Coreei de Nord să obțină „succese mari, în ciuda severității încercărilor și dificultăților”. Printre aceste obstacole s-au numărat „blocada și sancțiunile dure” și „calamitățile naturale succesive și criza globală de sănătate publică”.

Tonul triumfalist reflectă ceea ce analiștii consideră a fi cea mai puternică poziție a Coreei de Nord din ultimii ani. Furnizarea de trupe și material militar pentru a ajuta Rusia în războiul din Ucraina i-a asigurat acestei țări un aliat regional puternic și un sprijin financiar.

„Dacă în trecut Coreea de Nord se afla în defensivă, în ultima perioadă statutul său geopolitic s-a schimbat destul de mult”, a declarat Koh Yu-hwan, profesor emerit la Universitatea Dongguk.

De la congresul din 2021, regimul a dezvoltat rachete balistice intercontinentale mai avansate cu combustibil solid și a extins opțiunile nucleare tactice, potrivit experților și observatorilor nord-coreeni.

„Coreea de Nord a prezentat recent o carenă aproape finalizată a unui submarin nuclear”, a declarat Cheong Seong-chang, membru al grupului de reflecție Sejong Institute. „Rusia trebuie să fi furnizat tehnologia necesară pentru construirea acestuia”. Potrivit experților, există o presiune suplimentară pentru îmbunătățirea forțelor convenționale, inclusiv a dronelor, artileriei și apărării aeriene.

Joi, Kim a prezentat un nou lansator multiplu de rachete de super-precizie de 600 mm, prezentat de mass-media de stat ca un simbol al capacităților de atac îmbunătățite ale țării.

Deși PIB-ul pe cap de locuitor era de aproximativ 640 de dolari în 2023, potrivit ONU, economia este într-o stare mai bună decât acum cinci ani. Banca centrală sud-coreeană estimează că economia Coreei de Nord a crescut cu 3,1% în 2023 și cu 3,7% în 2024, după mai mulți ani de stagnare.

Experții au afirmat că acest lucru s-a datorat în mare parte participării la războiul din Ucraina și criminalității internaționale. „Este evident că se câștigă foarte mulți bani din exportul de arme către Rusia și din furtul de criptomonede”, a declarat Peter Ward, de la Institutul Sejong. Numai acesta din urmă a însumat 2 miliarde de dolari în 2025, potrivit unui studiu realizat de Chainalysis.

Astfel de beneficii s-ar putea dovedi temporare. Dacă războiul din Ucraina se va încheia, Moscova ar putea „trăda Coreea de Nord”, în timp ce securitatea slabă care permite furtul de criptomonede „s-ar putea să nu dureze pentru totdeauna”, a afirmat Ward.

Se preconizează că una dintre temele centrale ale congresului va fi politica regională „20x10”, în cadrul căreia 20 de localități vor fi dezvoltate în fiecare an, pe o perioadă de 10 ani. Aceasta „are ca scop creșterea autonomiei zonelor provinciale, reducând dependența de guvernul central în ceea ce privește raționalizarea alimentelor”, a declarat Koh.

Kim nu a făcut nicio referire la dorința de a discuta cu SUA. El a indicat anterior că ar discuta cu președintele american Donald Trump dacă acesta „ar renunța la obsesia absurdă de a ne denucleariza”.

În ciuda încercărilor recente ale Coreei de Sud de a calma tensiunile, solicitând instituirea unei zone de interdicție aeriană în zona demilitarizată dintre cele două țări și exprimându-și disponibilitatea de a restabili pactul militar intercoreean din 2018, Kim va „continua probabil politica sa de a ignora Coreea de Sud”, potrivit lui Yang Moo-jin, profesor la Universitatea de Studii Nord-Coreene.

În ultimii ani, Kim a renunțat la angajamentul de lungă durată al regimului față de reunificarea cu Sudul, eliminând referirile la aceasta din constituție și demolând monumentele asociate.

Fiica lui Kim, Kim Ju Ae, nu a fost încă văzută la congres. Kim Jong Un a menționat însă că 413 dintre delegații prezenți sunt femei.

