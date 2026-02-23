Live TV

Kim Jong Un, reales la al nouălea congres: dictatorul nord-coreean a primit un nou mandat în fruntea Partidului Muncitorilor

Data actualizării: Data publicării:
DPRK PYONGYANG WPK 9TH PARTY CONGRESS KIM JONG UN GENERAL SECRETARY
Kim Jong Un la al IX-lea Congres la Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord Foto: Profimedia

Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, l-a reales pe Kim Jong Un în funcţia de secretar general în cadrul congresului care a avut loc duminică, potrivit presei de stat. Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.

Agenţia de ştiri de stat KCNA i-a atribuit lui Kim meritul de a fi ridicat prestigiul ţării, de a o fi plasat pe o bază solidă la nivel global pentru a-şi continua cruciada revoluţionară şi de a fi consolidat armata „într-o armată de elită şi puternică”, notează News.ro.

Sub conducerea sa, „capacitatea de descurajare militară a ţării, bazată pe forţele nucleare, a fost îmbunătăţită radical”, a afirmat KCNA în raportul laudativ al celei de-a patra zile a lucrărilor congresului.

Reafirmarea autorităţii sale „echivalează cu o declaraţie că Kim Jong Un a pus capăt „modului de gestionare a crizelor” al regimului şi a intrat într-o fază de guvernare sigură, stabilă şi pe termen lung”, a declarat Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la Universitatea Kyungnam.

Delegaţii au ales, de asemenea, membrii Comitetului Central al partidului şi au adoptat revizuiri ale regulilor partidului, a declarat KCNA. Nu a furnizat detalii cu privire la modificările aduse statutului partidului, dar se pare că unii înalţi oficiali au fost excluşi din comitet.

Fostul ministru de externe Ri Su Yong, preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme Choe Ryong Hae şi un înalt oficial militar al partidului, Ri Pyong Chol, se numără printre cei care au fost excluşi, probabil ca urmare a unei schimbări a vechii gărzi, au afirmat analiştii.

Până în prezent, nu au existat semne că fiica adolescentă a lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae, ar fi participat la conferinţă, în contextul speculaţiilor că ea este pregătită să îi succedă tatălui său la conducere. Cea de-a noua ediţie a congresului partidului, care se desfăşoară în mod normal o dată la cinci ani şi durează câteva zile, a început joi cu 5.000 de delegaţi şi este urmărită de Coreea de Sud pentru a vedea dacă vor fi dezvăluite noi orientări de politică internă şi externă.

Până în prezent nu au existat semne de iniţiative politice semnificative, sesiunile concentrându-se pe depăşirea crizei economice şi progresele înregistrate sub conducerea partidului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1014190349
Kim Jong Un, discurs triumfalist la congresul partidului: „Succese mari, în ciuda severității încercărilor și dificultăților”
ceremony to unveil the new 600mm multiple launch rocket system in front of the April 25th Cultural Center in Pyongyang
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare
North Korea
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare
Kim Jong Un
Ce pierderi au avut trupele lui Kim Jong Un, trimise în Ucraina. Doar 1.000 de soldați s-au întors acasă, acum vor pleca din nou
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 februarie
Recomandările redacţiei
om cu un copil prin parc si soare
Vremea se schimbă radical după valul de ninsori și viscol: vor fi...
putin rade
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război...
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Ședință la Guvern pentru...
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump la întâlnirea din Scoția
UE declară că nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după...
Ultimele știri
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean
Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras...
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...