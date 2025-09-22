Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sugerat că ar fi deschis discuțiilor cu SUA, în timp ce președintele Coreei de Sud a insinuat că ar accepta un acord între Kim și Donald Trump care ar permite Nordului să își păstreze armele nucleare existente, potrivit The Guardian.

Într-un discurs adresat Adunării Supreme a Poporului, duminică, Kim a declarat că încă are „amintiri plăcute” legate de Trump, pe care l-a întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al lui Trump ca președinte al SUA.

Aceste discuții nu au reușit să oprească programul nuclear al Coreei de Nord și au declanșat un eșec în 2019 al negocierilor la nivel înalt dintre Phenian și Washington, în timp ce Kim a format de atunci legături diplomatice și militare mai puternice cu Rusia și China.

Însă, într-un semn aparent că ușa către dialog s-a redeschis – chiar dacă doar parțial – Kim a declarat că „nu există niciun motiv pentru care să nu ne așezăm la discuții cu Statele Unite”, a relatat luni agenția de știri KCNA, administrată de stat.

Însă ar exista anumite restricții cheie, a adăugat Kim, inclusiv renunțarea Washingtonului la „obsesia absurdă de a ne denucleariza și acceptarea realității, dorind o coexistență pașnică autentică”.

Comentariile lui Kim au fost relatate în contextul în care noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung, a declarat că va accepta un acord între Trump și Kim care doar ar impune să oprească producția de arme nucleare, în loc să-i distrugă întregul arsenal.

O înghețare a armelor nucleare nord-coreene ca „măsură de urgență provizorie” ar fi „o alternativă fezabilă și realistă” la denuclearizarea completă, a declarat Lee, un liberal care favorizează colaborarea cu vecinul său, pentru BBC, adăugând că Nordul produce încă 15 până la 20 de arme nucleare pe an.

Lee, care a fost ales în iunie după punerea sub acuzare și demiterea lui Yoon Suk Yeol, a adăugat: „Atât timp cât nu renunțăm la obiectivul pe termen lung al denuclearizării, cred că există beneficii clare în a opri dezvoltarea nucleară și a rachetelor de către Coreea de Nord”.

„Întrebarea este dacă vom persista în încercări fără rezultat către obiectivul final [al denuclearizării] sau dacă vom stabili obiective mai realiste și vom realiza unele dintre ele.”

În ciuda tonului său conciliant, Kim a precizat clar că Coreea de Nord nu are nicio intenție de a renunța la armele nucleare – o mișcare despre care a recunoscut că ar putea slăbi fatal regimul său.

Descriind programul său nuclear ca fiind o „chestiune de supraviețuire” pe fondul amenințărilor din partea SUA și a Coreei de Sud, Kim a declarat: „Lumea știe deja foarte bine ce fac Statele Unite după ce obligă o țară să renunțe la armele sale nucleare și o dezarmează. Nu vom renunța niciodată la armele noastre nucleare”.

Într-un interviu acordat Reuters, Lee a recunoscut că deceniile de sancțiuni conduse de ONU nu au reușit să împiedice Coreea de Nord să își extindă și să își îmbunătățească arsenalul de arme de distrugere în masă.

„Realitatea este că abordarea anterioară de sancțiuni și presiuni nu a rezolvat problema, ci a agravat-o”, a spus el.

Lee a încercat să destindă tensiunile din peninsula coreeană după deteriorarea dramatică a legăturilor transfrontaliere sub Yoon, un conservator care a adoptat o linie dură împotriva regimului Kim. În schimb, el a cerut reluarea dialogului intercoreean și o abordare mai „realistă” și fragmentară a denuclearizării.

Editor : Ș.R.