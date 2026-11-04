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Kim Jong Un se laudă că Phenianul va avea o navă de război cu un sistem de luptă „pe care nicio altă ţară din lume nu-l are”

Data publicării:
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Această fotografie, realizată pe 2 noiembrie 2026 și difuzată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 4 noiembrie 2026, îl înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (în centru), în timpul unei vizite la șantierul naval din Nampo. Foto: Profimedia
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Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că ţara sa construieşte în prezent o navă de război, echipată cu un sistem de luptă „pe care nicio ţară din lume nu-l are”, a relatat miercuri agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA, citată AFP.

Coreea de Nord îşi exploatează şantierele navale la capacitate maximă pentru a-şi întări marina, cu lansarea în special a două distrugătoare de 5.000 de tone de la prezentarea acestei noi clase de nave anul trecut.

Kim s-a deplasat luni la şantierul Nampo, pe coasta de vest a Coreei de Nord, unde se construieşte noul vas, a indicat KCNA.

Din cauza „mediului geopolitic recent şi a acţiunilor ostile ale adversarilor”, Phenianul se confruntă cu „necesitatea de a deţine navele de război cele mai avansate şi cele mai puternice”, a afirmat el, potrivit unui comunicat al agenţiei de presă oficiale.

Nava în cauză va avea „un sistem de luptă cu capacităţi operaţionale pe care nicio altă ţară din lume nu-l are”, a declarat Kim Jong Un, insistând asupra „importanţei militare semnificative a acestei concentrări enorme de putere de luptă”, notează Agerpres.

Potrivit KCNA, Kim şi-a exprimat „marea satisfacţie” şi a apreciat că această navă este „incomparabilă cu distrugătorul construit anul trecut”.

Sistemul inedit lăudat de liderul nord-coreean pare să se refere la un „număr mare de rachete de croazieră strategice (de tipul Hwasal), arme nucleare tactice şi rachete mare-mare şi mare-sol”, a comentat pentru AFP analistul Lim Eum-chul, profesor la Institutul de studii asupra Extremului Orient de la Universitatea sud-coreeană Kyungnam.

Pe lângă cele două distrugătoare de 5.000 de tone - Choe Hyon şi Kang Kon-, Kim Jong Un a spus că vrea ca ţara să fabrice nave de război de 10.000 de tone şi ca marina să fie echipată cu arme nucleare.

Coreea de Nord şi-a înmulţit testele militare în ultimele săptămâni, testând în special drone, rachete de diferite tipuri şi torpile.

Tensiunile cu Sudul vecin s-au înrăutăţit după explozia unor mine la graniţa dintre cele două ţări, care a rănit trei soldaţi sud-coreeni în septembrie.

Editor : B.E.

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