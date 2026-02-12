Kim Jong Un se pregătește să-i paseze puterea de la Phenian fiicei sale. Cum e numită Ju Ae în presa de stat

Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregătește să o desemneze moștenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae, a spus joi parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citat de AFP, după o informare a serviciului național de informații NIS din Coreea de Sud.

În presa de stat din Coreea de Nord, Ju Ae este numită „copilul iubit” al ţării sau „marea îndrumătoare”, calificative rezervate de obicei conducătorilor supremi şi moştenitorilor lor, observă AFP. Dinastia Kim este la putere de la fondarea statului comunist, fiind deja la a treia generaţie, după Kim Ir Sen şi fiul acestuia Kim Jong Il, tatăl actualului conducător.

Kim Jong Un, care nu oferă multe detalii despre descendenţii săi, şi-a prezentat fiica în public în 2022, luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Acum, deja adolescentă, Ju Ae îşi însoţeşte tot mai des tatăl la evenimente sociale importante.

NIS „apreciază că Kim Ju Ae este pe cale să fie desemnată succesoare”, a dezvăluit Lee Seong-kweun.

Informaţia se bazează în special pe o vizită făcută în ianuarie la Palatul Soarelui Kumsusan, mausoleul primilor doi conducători comunişti nord-coreeni, cărora Kim Jong Un şi fiica le-au adus omagii împreună.

Serviciul sud-coreean a mai arătat că va urmări îndeaproape o eventuală prezenţă a tinerei Kim Ju Ae la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, la sfârşitul lui februarie, fiind relevant în special locul pe care îl va ocupa în ierarhia conducerii.

