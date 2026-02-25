Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord (presă)

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene.

Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”. În acest rol, ea a participat la congresul Partidului Muncitorilor din Coreea, care a avut loc în februarie. Fiica de 13 ani a liderului nord-coreean ar primi rapoarte de la generali și se pare că le dă instrucțiuni, scrie Meduza, citând publicația sud-coreeană.

Chosun Daily adaugă că Kim Ju-ae apare în mod regulat în public alături de tatăl ei, inclusiv vizitând centre de testare și observând testele. Sursele publicației din agențiile de informații sud-coreene sugerează că este prezentată drept succesoarea lui Kim Jong-un. Mai exact, serviciile de informații au înregistrat deja cazuri în care fiica liderului nord-coreean și-a exprimat opiniile cu privire la anumite probleme politice.

Autoritățile nord-coreene au publicat foarte puține informații despre familia lui Kim Jong-un. Se crede că acesta mai are doi fii, inclusiv fratele mai mare al lui Kim Ju-ae, Kim Jong-ju, care s-a născut în 2010.

