Live TV

Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord (presă)

Data publicării:
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene.

Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”. În acest rol, ea a participat la congresul Partidului Muncitorilor din Coreea, care a avut loc în februarie. Fiica de 13 ani a liderului nord-coreean ar primi rapoarte de la generali și se pare că le dă instrucțiuni, scrie Meduza, citând publicația sud-coreeană.

Chosun Daily adaugă că Kim Ju-ae apare în mod regulat în public alături de tatăl ei, inclusiv vizitând centre de testare și observând testele. Sursele publicației din agențiile de informații sud-coreene sugerează că este prezentată drept succesoarea lui Kim Jong-un. Mai exact, serviciile de informații au înregistrat deja cazuri în care fiica liderului nord-coreean și-a exprimat opiniile cu privire la anumite probleme politice.

Autoritățile nord-coreene au publicat foarte puține informații despre familia lui Kim Jong-un. Se crede că acesta mai are doi fii, inclusiv fratele mai mare al lui Kim Ju-ae, Kim Jong-ju, care s-a născut în 2010.

Citește și:

Kim Jong Un, reales la al nouălea congres: dictatorul nord-coreean a primit un nou mandat în fruntea Partidului Muncitorilor

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
5
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia conducts nuclear triad drills involving ground, naval, air forces
Rusia amenință SUA că reluarea testelor nucleare poate declanșa un „efect de domino” periculos
Russian Embassy In South Korea Hangs War Banner, Seoul - 23 Feb 2026
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina
DPRK PYONGYANG WPK 9TH PARTY CONGRESS KIM JONG UN GENERAL SECRETARY
Kim Jong Un, reales la al nouălea congres: dictatorul nord-coreean a primit un nou mandat în fruntea Partidului Muncitorilor
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
Vladimir Putin, la patru ani de la declanșarea ofensivei în Ucraina: Dezvoltarea forţelor nucleare ruse este o „prioritate absolută"
Tanc K2
Împlicarea lui Kim Jong Un de partea Rusiei ar putea duce la o situație de neimaginat : Coreea de Sud va acorda ajutor militar Ucrainei
Recomandările redacţiei
Ionuț Pucheanu.
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în...
jocuri de noroc pacanele
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât...
Scientists Move Hands Of Nuclear "Doomsday Clock" Forward
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii: „Limitarea mărcilor proprii la 20% nu va scumpi produsele. Adaosul comercial trebuie să fie unitar”
„Şcoală săracă – Ţară needucată”: sindicaliștii din educație și studenții protestează acum la Palatul Cotroceni
Pedeapsa lui Mario Iorgulescu, din nou analizată: procurorii cer verificarea reducerii condamnării. Ce înseamnă acest lucru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din...
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiica lui Martin Short, găsită moartă în locuința sa. Katherine s-ar fi sinucis, potrivit anchetatorilor...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...