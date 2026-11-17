Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat în ultimele zile lucrările de construcție ale unei zone turistice situate în apropierea frontierei cu China, a relatat marți agenția de presă de stat KCNA, pe fondul speculațiilor privind o eventuală vizită în China, alimentate de declarațiile unor oficiali americani și ruși, conform Reuters.

Duminică și luni, Kim a vizitat șantierul de reconstrucție a aeroportului Samjiyon, o linie feroviară turistică și o stațiune de schi, declarând că hotelurile, cabanele și locuințele din stațiune sunt impecabile și merită note maxime, a informat KCNA.

Vizita are loc pe fondul unor noi speculații cu privire la posibilitatea ca liderul nord-coreean să călătorească în străinătate, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că s-ar putea întâlni cu Kim în China în această săptămână.

Agenția rusă Interfax l-a citat, de asemenea, pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a afirmat că președintele Vladimir Putin l-ar putea întâlni pe Kim dacă liderul nord-coreean ar participa, la rândul său, la summitul APEC din această săptămână, de la Shenzhen.

Fotografiile publicate de KCNA îl înfățișează pe Kim, alături de fiica sa, Ju Ae, vizitând hoteluri și inspectând instalațiile din apropierea unui versant acoperit de zăpadă.

Îmbrăcată în alb, Ju Ae a fost văzută în timp ce schia. Serviciile secrete sud-coreene consideră că ea este pregătită să devină succesoarea lui Kim.

Kim a dispus ca extinderea pistei aeroportului să respecte standardele Organizației Aviației Civile Internaționale, a informat KCNA. De asemenea, el a urcat pe Muntele Paektu pentru a inspecta o stație de telecabină reconstruită și lucrările din apropierea Lacului Raiului, solicitând ca fiecare structură de acolo să fie de cea mai înaltă calitate, a informat KCNA.

În altă ordine de idei, Jo Yong Won, membru al Prezidiului Biroului Politic și secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la putere, s-a întâlnit cu Putin, au relatat agențiile de știri Interfax și TASS.

Potrivit agenției KCNA, în cadrul unui forum desfășurat luni la Moscova, Jo a afirmat că situația de securitate din jurul Coreei de Nord este împinsă spre o situație periculoasă de „politica ostilă cronică” a Washingtonului față de Phenian.

Ministerul Unificării din Coreea de Sud a menționat luni că delegația nord-coreeană, care se afla în Rusia încă din 14 noiembrie, a plecat cu puțin timp înaintea summitului dintre SUA, China și Rusia programat pentru această săptămână în China, și a declarat că va urmări evoluția situației.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia primește în fiecare lună noi livrări de „zeci” de rachete balistice nord-coreene, citând un raport al serviciilor de informații.

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Editor : A.M.G.