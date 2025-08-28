Live TV

Kim Jong-un va fi prezent alături de Vladimir Putin și alți lideri la parada militară din China

Kim Jong Un și Vladimir Putin
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, va participa la o paradă militară la Beijing pe 3 septembrie, a anunţat Ministerul de Externe al Chinei, potrivit BBC.

Un înalt responsabil al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Hong Lei, a anunţat prezenţa liderului nord-coreean în cadrul unei conferinţe de presă la Beijing. Aceasta va fi prima vizită a lui Kim Jong-un în China din ianuarie 2019.

Hong Lei a confirmat, de asemenea, prezenţa preşedintelui rus Vladimir Putin şi a omologului său iranian Massoud Pezeshkian. Agenţia oficială China Nouă a anunţat prezenţa a 26 de lideri străini în total.

Beijingul intenţionează să-şi demonstreze puterea militară în faţa întregii lumi miercuri, în cadrul paradei de pe bulevardul care mărgineşte Piaţa Tiananmen. Parada va încheia o serie de evenimente în cadrul cărora China va găzdui sâmbătă şi duminică aproximativ douăzeci de lideri străini pentru summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.

Parada numită „Ziua Victoriei” va marca cea de-a 80-a aniversare a războiului Chinei împotriva Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Se aşteaptă ca China să prezinte cele mai noi arme ale sale, inclusiv sute de avioane, tancuri şi sisteme anti-drone - fiind pentru prima dată când noua structură a forţelor sale militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Parada de 70 de minute, care va fi supravegheată de liderul chinez Xi Jinping din Piaţa Tiananmen, se aşteaptă să fie urmărită cu atenţie de analişti şi puterile occidentale.

Vladimir Putin va efectua o vizită „fără precedent” în China săptămâna aceasta

