Limba rusă a devenit materie obligatorie în școlile din Coreea de Nord. Câți ruși studiază limba coreeană

Coreea de Nord a introdus limba rusă ca materie obligatorie în școli începând cu clasa a IV-a. Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și mediului și copreședinte al comisiei interguvernamentale a Federației Ruse și Coreei de Nord, a declarat la o reuniune a comisiei la Moscova că, în prezent, aproximativ 600 de persoane din Coreea de Nord studiază limba rusă. Acest lucru o face una dintre cele mai populare trei limbi din țară, notează Politico.

Conform lui Kozlov, în Rusia, 3.000 de elevi și 300 de studenți studiază limba coreeană.

El a precizat că anul trecut, 96 de cetățeni nord-coreeni au fost acceptați la universități rusești, inclusiv la MGIMO, care formează diplomați. Alți 29 s-au înscris la cursuri de geologie în Rusia în acest an.

Kozlov a menționat că cele două țări cooperează în domeniul educației în sectoare precum bancar, energetic, medical și geologic. El a adăugat că Rusia construiește un centru în Coreea de Nord care va oferi cursuri de limba rusă la Universitatea Normală Kim Chol Ju.

Legăturile puternice dintre Rusia și Coreea de Nord s-au intensificat începând cu invazia Ucrainei de către Rusia în 2022.

Coreea de Nord a furnizat arme Rusiei și a trimis trupe pentru a lupta pe front și pentru deminarea regiunii Kursk, un teritoriu rus ocupat pentru scurt timp de Ucraina. Două dintre cele mai prolifice grupuri de criminalitate cibernetică legate de stat din lume – Gamaredon din Rusia și colectivul Lazarus din Coreea de Nord – au fost, de asemenea, observate împărtășind resurse.

În august, turiștii ruși au năvălit în stațiunile nord-coreene, odată cu lansarea zborurilor directe către Phenian de către companiile aeriene rusești.

Editor : A.M.G.