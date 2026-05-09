Mesajul lui Kim Jong Un pentru Vladimir Putin de Ziua Victoriei: Relaţiile cu Rusia reprezintă o prioritate absolută

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat sâmbătă angajamentul ţării sale faţă de tratatul de apărare reciprocă cu Rusia, într-un mesaj adresat preşedintelui Vladimir Putin prin care felicită Rusia cu ocazia aniversării înfrângerii Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.

Kim a reiterat poziţia Coreei de Nord de a „acorda prioritate maximă” parteneriatului său cu Rusia şi angajamentul său faţă de „punerea în aplicare a obligaţiilor tratatului interstatal”, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene KCNA, scrie News.ro.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în 2024 un „Tratat de parteneriat strategic cuprinzător” în timpul unei vizite a lui Putin la Phenian. Pactul include o clauză de apărare reciprocă.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldaţi să lupte alături de forţele ruse la Kursk în timpul războiului în curs cu Ucraina. Oficialii sud-coreeni, ucraineni şi occidentali au declarat că aceste forţe au suferit pierderi grele, peste 6.000 de soldaţi nord-coreeni fiind ucişi în luptă.

Sâmbătă, Rusia a organizat cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani, din cauza ameninţării cu un atac din partea Ucrainei, unde victoria forţelor Moscovei s-a dovedit a fi greu de atins după mai bine de patru ani de la începutul celui mai sângeros conflict european de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Rusia şi Ucraina au confirmat vineri că au convenit asupra unui armistiţiu de trei zile anunţat de preşedintele SUA, Donald Trump, care va fi în vigoare între 9 şi 11 mai.

