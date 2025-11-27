Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă

Decalajul dintre săraci și noii îmbogățiți din Coreea de Nord se adâncește, iar bunurile occidentale de lux circulă acum liber printre locuitorii înstăriți de la frontiera cu China, în timp ce oamenii obișnuiți se confruntă cu o sărăcie extremă, relatează South China Morning Post.

Disparitățile economice din zonele din apropierea frontierei cu China au devenit mai pronunțate în comparație cu perioada de dinaintea reluării comerțului cu această țară, potrivit Daily NK.

În orașe precum Hoeryong din provincia Hamgyong de Nord și Hyesan din provincia Ryanggang, comerțul transfrontalier prin birourile vamale a crescut, iar numărul de articole de lux de înaltă calitate aduse de comercianții chinezi a crescut.

Printre bunurile care circulă acum în mod deschis în Coreea de Nord se numără cosmeticele și parfumurile Chanel, care odinioară erau introduse ilegal doar în cantități mici, ca daruri pentru înalții funcționari.

Publicația a relatat că membrii clasei emergente bogate, cunoscută sub numele de „donju”, cumpără acum ei înșiși mărci de lux globale.

Potrivit Daily NK, în orașul Sinuiju, de la granița cu China, bogații plătesc echivalentul a 10.000 de yuani chinezești (1.400 de dolari) pentru o haină de nurcă. Atât ar costa două tone de orez sau o casă modestă.

Și familia dictatorului Kim Jong Un iubește produsele de lux, dar le etalează mai mult în vizitele în străinătate. În timpul unei vizite în China, Kim a fost fotografiat purtând un ceas elvețian de aur în valoare de 19.600 de dolari. Sora lui, care este și purtătoarea lui de cuvânt, Kim Yo Jong, a fost văzută cu o geantă Dior de 6.000 de dolari.

În timp ce elitele conectate politic acumulează mai multă bogăție prin extinderea comerțului cu China, condițiile de viață pentru locuitorii obișnuiți din aceleași regiuni de frontieră par să se înrăutățească.

O sursă din provincia Ryanggang a declarat pentru Daily NK că multe gospodării nu își mai permit izolații de bază pentru iarnă.

„În anii precedenți, familiile puneau folii de plastic în această perioadă a anului, dar în această iarnă prețul este prea mare și mulți nici măcar nu se mai gândesc să le cumpere”, a spus sursa.

Foliile de plastic costă aproximativ 15.000 de woni nord-coreeni (17 dolari americani) pe metru pătrat, aproximativ cât 500 de grame de orez în piețele locale - un cost pe care mulți nu îl pot justifica pe fondul penuriei continue de alimente.

Experții notează că, deși inegalitatea a apărut la începutul anilor 2000 odată cu creșterea piețelor informale, recenta „politizare a capitalului” prezintă noi riscuri pentru regim.

Grupurile bogate cu conexiuni politice și-au consolidat puterea economică, în timp ce săracii devin tot mai furioși pe sistem.

Daily Mail a relatat recent despre execuția publică a unui cuplu de 50 de ani care acumulase o avere semnificativă printr-o afacere de reparare și închiriere de motociclete și biciclete.

Autoritățile judiciare nord-coreene au descris execuția ca pe un „avertisment pentru a menține ordinea economică și a educa masele”, potrivit ziarului britanic.

Editor : M.B.