Fiica adolescentă a lui Kim Jong-un, Ju-ae, a apărut alături de tatăl său, în fotografiile de stat publicate pentru a marca etapele finale ale congresului Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare în Coreea de Nord. Cei doi au îmbrăcat jachete de piele asortate în timp ce stăteau unul lângă altul pentru a urmări o vastă procesiune militară, potrivit AFP.

Soția lui Kim, Ri Sol-ju, a apărut și ea alături de cei doi într-o ținută similară.

Familia Kim a condus Coreea de Nord cu o mână de fier timp de decenii, iar un cult al personalității care înconjoară „linia lor genealogică Paektu” domină viața de zi cu zi în această țară izolată.

Ju-ae a fost mult timp văzută ca următoarea în linia de succesiune, o percepție alimentată de o serie de apariții recente de profil înalt.

Analistul Lim Eul-chul a declarat că jachetele - un element de bază al garderobei liderului Kim, în special în timpul aparițiilor publice cheie - au fost mai mult decât o declarație de modă.

„În simbolismul politic al Coreei de Nord, această imagine are greutate - este legată de imaginea liderului ca garant suprem al securității naționale și al prosperității viitoare.”

„Așadar, atunci când aceeași ținută simbolică este îmbrăcată de fiica sa cea mică, e greu să o consideri accidentală”, a subliniat analistul.

Alte fotografii de la paradă au arătat-o ​​pe Ju-ae pășind pe covorul roșu alături de tatăl ei, în timp ce acesta primea saluturi din partea înalților oficiali ai Armatei nord-coreene.

Ju-ae a fost în mod clar „desemnată ca succesoare”, a declarat serviciul național de informații al Coreei de Sud la începutul acestei luni. Expertul în afaceri coreene Leif-Eric Easley a declarat că ultima apariție a lui Ju-ae i-a demonstrat statutul elevat.

„Dar ea apare în continuare în calitatea sa de fiică a liderului. Probabil că nu este încă suficient de mare pentru a participa la congres cu un titlu oficial de partid.”

În această săptămână, presa sud-coreeană, citând surse din serviciile de informații, a relatat că Kim Ju-ae a fost numită de tatăl său în funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”.

Ju-ae a fost prezentată publicului în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Înainte de acel moment, singura confirmare a existenței sale venise de la fosta vedetă NBA Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013.

Phenianul nu a confirmat niciodată vârsta exactă a lui Ju-ae, dar analiștii cred că este la începutul adolescenței și are în jur de 13 ani.

Ju Ae a atras atenția pentru gusturile sale în materie de modă de lux, apărând purtând ochelari de soare Gucci și un ceas Cartier. Alteori, a oglindit stilul distinctiv al tatălui ei, purtând jachete de piele asortate.

