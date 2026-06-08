„O legătură specială”. Xi Jinping promite relații mai strânse cu Coreea de Nord în cadrul unei vizite rare la Phenian

China nu se va abate de la angajamentul său de a apăra interesele comune cu Coreea de Nord și nu va schimba sprijinul acordat lui Kim Jong Un, i-a spus președintele Xi Jinping liderului nord-coreean luni, în cadrul unei întâlniri la nivel înalt la Phenian, conform France24.

Vecinii ar trebui să-și consolideze legăturile strategice și să-și apere cu fermitate suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare, i-a spus liderul chinez lui Kim Jong Un, potrivit unui rezumat oficial al întâlnirii publicat de China, în contextul în care Beijingul încearcă să se apropie de Phenian.

Vizita de două zile a lui Xi, prima din ultimii șapte ani în țara vecină a Chinei, are loc într-un moment în care economia acesteia, consolidată de legăturile comerciale și militare tot mai strânse cu Rusia, ar putea spori încrederea lui Kim în cadrul discuțiilor.

„Sunt extrem de încântat și simt, de asemenea, o legătură specială”, i-a spus Xi lui Kim în cadrul primei sale călătorii internaționale din acest an.

Indiferent de evoluția situației internaționale, el i-a reiterat dictatorului nord-coreean că Beijingul va continua să acorde o mare importanță prieteniei sale tradiționale cu Coreea de Nord, se arată în rezumat.

„Sprijinul ferm acordat conducerii tovarășului secretar general Kim Jong Un în ceea ce privește cauza socialistă a RPDC (n.red - Republica Populară Democrată Coreeană) nu se va schimba, iar hotărârea fermă de a apăra interesele comune și un mediu strategic favorabil... nu se va schimba”, a adăugat Xi.

Liderul chinez a fost întâmpinat cu covorul roșu de către Kim și soția sa, Ri Sol Ju, însoțiți de o gardă de onoare, în timp ce copiii au oferit buchete de flori, după cum arată imaginile difuzate de mass-media de stat chineză.

În Piața Kim Il Sung din capitală, loc de desfășurare a paradelor militare și a sărbătorilor de stat, au fost trase 21 de salve de tun, în timp ce spectatorii, care păreau minusculi în fața portretelor uriașe ale liderilor, scandau lozinci și lansau baloane, a informat agenția de știri Xinhua. Relațiile se află într-un „nou punct de plecare istoric”, a declarat Xi mai devreme, înainte de a face apel la intensificarea schimburilor în domenii precum diplomația, aplicarea legii și sectorul militar, precum și agricultura, comerțul, tehnologia și construcțiile.

„S-a ajuns la un consens important” în cadrul discuțiilor, a declarat Xi în timpul unui banchet oferit de Kim în onoarea cuplului prezidențial chinez luni seara, potrivit presei de stat chineze.

Președintele chinez l-a îndemnat pe Kim să „se opună hegemoniei, autoritarismului și tuturor încercărilor și comploturilor de a reînvia militarismul care pun în pericol securitatea și stabilitatea regională”, potrivit unor declarații publicate luni în mass-media de stat nord-coreeană.

„Summitul Xi-Kim ne reamintește că Beijingul încă consideră Phenianul un atu strategic”, a declarat Craig Singleton, cercetător principal pe probleme legate de China la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor. El a adăugat că aceste țări vecine, alături de Rusia și Iran, au un interes comun în a contracara puterea Statelor Unite și a pune la încercare alianțele acestora.

Xi s-a angajat, de asemenea, să colaboreze cu Coreea de Nord pentru a promova un multilateralism echitabil și ordonat, precum și o globalizare economică incluzivă, având ca obiectiv comun asigurarea păcii și stabilității regionale pe termen lung.

„Vizita sa are ca scop menținerea tradiției în condiții cu totul diferite față de ultima sa călătorie”, a declarat John Delury, cercetător principal la Asia Society, într-o postare pe X.

Într-un videoclip difuzat de Xinhua, steagurile celor două țări fluturau de-a lungul bulevardelor principale ale capitalei nord-coreene. În cadrul vizitei de stat, Xi Jinping este însoțit de soția sa, Peng Liyuan, de șeful de facto al cabinetului prezidențial, Cai Qi, de ministrul de externe Wang Yi, de ministrul apărării Dong Jun și de ministrul comerțului Wang Wentao.

Anul trecut, el i-a primit pe Kim și pe alți lideri la o paradă militară de amploare organizată la Beijing, alături de președintele rus Vladimir Putin.

De atunci, Phenianul a reluat trecerea frontierei cu China și a intensificat schimburile comerciale înghețate în timpul pandemiei de COVID-19, în timp ce Air China a reluat zborurile între cele două capitale în luna martie.

Ambele părți ar trebui să profite de reluarea legăturilor ca pe o „ocazie de a extinde schimburile interumane”, i-a spus Xi lui Kim în cadrul întâlnirii lor.

„Durabilitatea relațiilor îmbunătățite dintre Coreea de Nord și Rusia, precum și intensificarea relațiilor dintre Coreea de Nord și China ar putea influența cât timp va mai putea Kim să ignore Washingtonul și Seulul”, a declarat Sydney Seiler, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington.

În ajunul sosirii lui Xi, Phenianul a încercat să-și demonstreze puterea prin dezvăluirea planurilor privind un distrugător naval de 10.000 de tone și prin reafirmarea statutului său de stat dotat cu arme nucleare.

Coreea de Nord dispune probabil de un arsenal nuclear de aproximativ 60 de focoase nucleare, în creștere față de cele 50 de acum un an, a declarat duminică Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

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Editor : A.M.G.