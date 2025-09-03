Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin

Imagini publicate miercuri pe mai multe rețele sociale de către jurnaliștii ruși prezenți la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un arată ceea ce pare a fi un agent de la serviciile speciale nord-coreene care dezinfectează toate suprafețele pe care le-a atins liderul suprem de la Phenian la întâlnirea cu omologul său de la Moscova.

Într-un clip video postat pe rețeaua X un bărbat care pare a fi membru al serviciului care-l protejează pe dictatorul din Coreea de Nord dezinfectează scaunul pe care a fost așezat Kim Jong-un, în timp ce o altă persoană ridică paharul din care dictatorul a băut apă în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Coreea de Nord a devenit un aliat cheie al Rusiei în timpul invaziei pe scară largă, furnizând artilerie, rachete și mii de soldați.

„Este bine cunoscut faptul că forțele speciale ale țării dumneavoastră au participat la eliberarea regiunii Kursk la inițiativa dumneavoastră, în deplină conformitate cu noul nostru tratat”, i-a spus Putin lui Kim în timpul întâlnirii de la Diaoyutai State Guesthouse, în vestul Beijingului.

„Aș dori să menționez că soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și au dat dovadă de eroism. Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute de forțele armate ale țării dumneavoastră și de familiile soldaților dumneavoastră.”

Editor : A.R.