Video&Foto Parada militară la Phenian, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a partidului unic. Cu ce s-a lăudat Kim Jong Un

Military Parade Marks 80 Years Of North Korean Workers' Party
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia

Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat, sâmbătă, mass-media de stat, citată de AFP.

Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
Paradă militară la Phenian, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. 10 octombrie 12025. Foto: Profimedia
„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc în piaţa Kim Il Sung pe 10 octombrie”, a informat agenţia oficială de presă KCNA.

Printre armele expuse în cadrul acestei parade s-au numărat rachete balistice intercontinentale (ICBM) şi vehicule de lansare a dronelor, potrivit agenţiei citate de News.ro.

Prim-ministrul chinez Li Qiang şi fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev au asistat la parada prezidată de liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Kim Jong-un a participat la rândul său, pe 3 septembrie, alături de preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, la o paradă militară gigantică organizată la Beijing pentru a celebra victoria împotriva Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum 80 de ani.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au strâns legăturile de la începutul războiului din Ucraina, unde Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de forţele ruse. China rămâne, în schimb, principalul aliat al Coreei de Nord, sancţionată de Naţiunile Unite pentru programul său nuclear şi de rachete balistice.

Promisiunea făcută de Kim Jong Un înainte de o paradă importantă: „Dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați”

