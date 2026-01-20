„Pleacă cât încă mai poți”: Kim Jong Un a demis un vicepremier și a lansat un atac virulent la adresa oficialilor „inutili”

Live TV

Data publicării:
Kim Jong Un
Kim Jong Un. Foto: Profimedia

Kim Jong-un a lansat o tiradă virulentă împotriva funcționarilor incompetenți și „buni de nimic”, destituind public un vicepremier din guvernul comunist al Coreei de Nord și îndemnându-l să „plece de bunăvoie, cât încă mai poate, înainte să fie prea târziu”, relatează The Times.

Diatriba implacabilă, în care liderul nord-coreean l-a descris pe unul dintre înalții săi funcționari din cabinet ca fiind „o capră care trage o căruță cu boi”, a fost rostită într-o fabrică de mașini recent modernizată. 

Kim Jong Un a denunțat public înalți funcționari și în trecut, dar durata atacului său la adresa vicepremierului Yang Sung-ho este fără precedent și sugerează o frustrare mai amplă față de ineficiența aparatului de stat, a notat sursa citată.

„Ar trebui să eliminăm cu fermitate practicile extreme de iresponsabilitate, protecționism și indolență profund înrădăcinate în rândul oficialilor... mai putem aștepta ceva de la ei, care sunt aproape inutili?”, a spus el.

Yang Sung-ho nu a ieșit în evidență până acum ca o figură importantă în conducerea nord-coreeană. Anterior, el a ocupat funcția de director al unei fabrici de utilaje grele, ministru al producției de utilaje și agriculturii și a fost membru al comitetului central al partidului și al biroului politic.

În ciuda acestei experiențe, el nu era potrivit pentru modernizarea complexului industrial Ryongsong, pe care dictatorul Coreei de Nord l-a vizitat luni — o greșeală pentru care liderul părea să-și asume o parte din vină. 

„Pentru a vorbi la figurat, în cuvinte mai simple, el era ca o capră pusă să tragă o căruță trasă de boi”, a spus Kim. „Ar trebui să considerăm acest lucru ca o greșeală accidentală în practica noastră de numire a personalului.”

Potrivit lui Kim, existau peste 60 de probleme la fabrică, inclusiv „sistemul de producție integrat” și automatizarea liniilor de producție. „La momentul respectiv, l-am criticat sever pentru abordarea sa batjocoritoare”, a spus el. „Spre surprinderea mea, observând cum se comporta mai târziu, am constatat că nu era deloc conștient de responsabilitatea sa”.

El a adăugat: „Vă rog, tovarășe vicepremier, plecați de bunăvoie cât încă mai puteți, înainte să fie prea târziu”.

Sub predecesorii lui Kim ca lider nord-coreean, epurările erau frecvente, dar de obicei aveau loc în spatele ușilor închise, pentru a nu compromite imaginea Coreei de Nord ca societate socialistă perfectă, al cărei lider, cadre și popor acționau în perfectă armonie. Kim Jong Un, însă, nu ezită să expună public scandalurile politice.

În 2024, a deschis o nouă școală pentru cadre, cu scopul de a elimina corupția și incompetența. În luna mai a anului trecut, a fost cuprins de furie după lansarea eșuată a unei noi nave militare, care a rămas avariată și s-a răsturnat pe o parte.

Potrivit mass-media de stat, „el a avertizat solemn că erorile iresponsabile ale oficialilor relevanți ... responsabili pentru accidentul care a dus la prăbușirea demnității și respectului de sine al statului nostru într-o clipă vor trebui să fie tratate”.

Cel mai dramatic caz a avut loc în 2013, când Kim Jong Un și-a executat propriul unchi, Jang Song-thaek, după ce acesta ar fi mărturisit că a pus la cale o lovitură de stat.

În ciuda criticilor sale, liderul nord-coreean a spus că Yang nu era „anti-Partid”, sugerând că acesta ar putea scăpa de pedeapsa cea mai severă.

