Live TV

Analiză Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat dictatorul nord-coreean în ordinea mondială

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară. Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Indiferent ce păreri există despre politica sa grotescă, despre istoricul său în materie de drepturile omului și despre condiția sa fizică, Kim Jong-un este unul dintre cei mai de succes lideri naționali din lume, scrie The Times.

Când i-a succedat regretatului său tată în 2011, mulți oameni bine informați au râs de el numindu-l un gras neînfricat care, inevitabil, avea să plece în câteva luni.

De atunci, s-a impus ca cel mai puternic și mai sigur dictator nord-coreean din istoria țării sale. A eliminat sau a ucis potențiali contracandidați pe plan intern. A construit un arsenal nuclear care l-a determinat pe președintele american Donald Trump să negocieze cu el. Miercuri, era pregătit să stea umăr la umăr în Piața Tiananmen din Beijing cu cei mai puternici doi lideri din Asia.

Kim, în vârstă de 41 de ani, a urcat pe podium alături de președintele Xi și președintele Putin, ambii în vârstă de 72 de ani, la parada militară care a marcat cea de-a 80-a aniversare a victoriei Chinei asupra Japoniei. În trecut, un nord-coreean la un astfel de eveniment ar fi fost doar o față în plus în mulțimea de lideri care aduceau un omagiu gazdei chineze. Până acum câțiva ani, Rusia și China erau unite în pedepsirea Coreei de Nord în temeiul sancțiunilor Națiunilor Unite pe care ambele le-au susținut în Consiliul de Securitate.

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Foto: Profimedia | Poza 1 din 8
Foto: Profimedia
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Foto: Profimedia | Poza 2 din 8
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Foto: Profimedia
Vladimir Putin și Kim Jong-un. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 3 din 8
Vladimir Putin și Kim Jong-un. Sursa foto: Profimedia Images
Xi Jinping și Vladimir Putin au fost surprinși vorbind cu microfonul deschis. Foto: Profimedia | Poza 4 din 8
Xi Jinping și Vladimir Putin au fost surprinși vorbind cu microfonul deschis. Foto: Profimedia
Această fotografie, realizată pe 29 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 30 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (C) și pe fiica sa, Kim Ju-ae (D), intrând împreună cu ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova (S) pentru a urmări un spectacol susținut de artiști ruși și nord-coreeni la Teatrul Grand din Phenian. Foto: Profimedia | Poza 5 din 8
Această fotografie, realizată pe 29 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 30 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (C) și pe fiica sa, Kim Ju-ae (D), intrând împreună cu ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova (S) pentru a urmări un spectacol susținut de artiști ruși și nord-coreeni la Teatrul Grand din Phenian. Foto: Profimedia
Această fotografie, realizată pe 24 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 26 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un și pe fiica sa, Kim Ju Ae. Foto: Profimedia | Poza 6 din 8
Această fotografie, realizată pe 24 iunie 2025 și publicată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 26 iunie 2025, îi înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un și pe fiica sa, Kim Ju Ae. Foto: Profimedia
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit la Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae. Sursa: Profimedia | Poza 7 din 8
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit la Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae. Sursa: Profimedia
kim | Poza 8 din 8
kim
,

În puțin peste un an, însă, Kim s-a impus ca o figură centrală în grupul autocraților antioccidentali care încearcă să profite de loialitatea „sudului global” în respingerea conducerii și a principiilor democratice ale SUA. Deși nu are chiar aceeași statură cu liderii chinez și rus, el este liderul unei puteri nucleare, mai degrabă decât un pigmeu implorator.

„Acordul său de parteneriat” cu Putin de anul trecut s-a transformat într-o alianță militară completă, în baza căreia Kim a trimis aproximativ 14.000 de soldați nord-coreeni să lupte împotriva Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia. Dintre aceștia, 2.000 au murit acolo, potrivit serviciilor secrete sud-coreene. Nordul a fost recompensat de Moscova cu bani și tehnologie militară și a câștigat ceva și mai remarcabil - statutul de putere globală, acționând nu doar în Asia de Est, ci și la periferia Europei însăși.

Gradul de căldură și respect arătat lui Kim de către gazdele sale chineze indică o parte din meritul pe care l-a câștigat.

De exemplu, spionii sud-coreeni consideră că, deși are summituri bilaterale separate cu Xi și Putin, o reuniune trilaterală comună ar fi prea lungă pentru chinezi. Dar Xi e extrem de conștient de nevoia de a rămâne în relații bune cu Kim și de măsura în care apropierea Rusiei de Coreea de Nord diluează și compromite propria sa influență.

Pe tot parcursul Războiului Rece, liderii nord-coreeni au transformat o artă din a pune China și Rusia una împotriva celeilalte. Prin intermediul unor zâmbete diplomatice iscusite și al unor chipuri bosumflate, Kim este în măsură să obțină mai mult de la ambii lideri sub formă de sprijin economic, militar și tehnologic.

Acestea ar putea lua forma unor exerciții militare comune, similare cu cele pe care SUA le desfășoară cu aliați asiatici precum Japonia, Coreea de Sud și Filipine. Însă Kim are nevoie de Xi dintr-un alt motiv. Premiul său final este un acord cu SUA, iar președintele Trump este mai predispus să fie de acord cu acesta decât orice alt lider american.

În discuțiile cu președintele Coreei de Sud de săptămâna trecută la Washington, Trump a remarcat în repetate rânduri cât de bine s-au înțeles el și Kim în timpul primului său mandat și că se așteaptă să se întâlnească cu el anul acesta.

Dacă Kim va accepta sugestia, va dori să intre în orice nouă negociere în cea mai puternică poziție posibilă - și asta înseamnă cu sprijinul lui Xi. Miercuri va exista o altă prezență invizibilă, dar palpabilă, la tribuna din Tiananmen, cea a lui Trump.

Citește și:

Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri

ANALIZĂ „A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau...
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
Ultimele știri
„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni la abuzurile Moscovei
Ministrul Bogdan Ivan: România este într-o situaţie extrem de provocatoare când vorbim de energie
Fostul premier britanic Boris Johnson critică modul în care Putin a fost primit în Alaska: „Dezgustător. Ucraina a fost nedreptățită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
China's President Xi Jinping (C), North Korea's leader Kim Jong Un (3rd R) and Russia's President Vladimir Putin (2nd L) arrive for a reception in the Great Hall of the People in Beijing
Putin şi Xi Jinping au fost surprinşi vorbind cu microfonul rămas deschis. Despre ce discutau cei doi lideri
viorica dancila si adrian nastase la beijing
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing
nastase profimedia
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase
viorica dancila
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Când este valabil testamentul de mână sau olograf? Condiţiile pentru a fi considerat legal
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...