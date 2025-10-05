Live TV

Promisiunea făcută de Kim Jong Un înainte de o paradă importantă: „Dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați”

Data publicării:
Kim Jong Un
Phenianul a acumulat cantități mari de uraniu puternic. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis să ia măsuri militare suplimentare și să aloce mai multe resurse strategice pentru a răspunde consolidării forțelor americane în sud, în timp ce țara se pregătește pentru o paradă importantă, relatează Al Jazeera.

„Proporțional cu consolidarea forțelor americane în Coreea [de Sud], interesul nostru strategic în regiune a crescut, de asemenea, și, în consecință, am alocat resurse speciale pentru obiective cheie de interes”, a transmis liderul nord-coreean într-un raport publicat duminică de agenția de presă oficială KCNA.

Recenta declarație a dictatorului nord-coreean vine la doar câteva zile după ce Coreea de Sud a raportat că Phenianul a acumulat cantități mari de uraniu puternic îmbogățit și de calitate militară, semnalând o creștere bruscă a stocurilor de materiale nucleare ale țării.

„Cred că dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați de direcția în care evoluează mediul lor de securitate”, a mai spus Kim Jong Un la o expoziție militară.

Coreea de Nord „va dezvolta fără îndoială măsuri militare suplimentare” pentru a se pregăti să riposteze la consolidarea forțelor americane, a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

În ultimele săptămâni, liderul nord-coreean a ordonat înalților oficiali să consolideze „scutul și sabia nucleară” a națiunii, afirmând că numai o „contraacțiune nucleară” poate garanta securitatea țării sale.

Vineri, 10 octombrie, acesta va conduce o paradă militară de amploare pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere. La acest eveniment, se așteaptă ca țara să prezinte și cele mai noi arme și echipamente militare.

Agenția de știri sud-coreeană Yonhap a citat analiști care au afirmat că Phenianul ar putea prezenta în cadrul paradei racheta balistică intercontinentală de nouă generație Hwasong-20.

Mai mult, Coreea de Nord ar putea să testeze aceeași armă în perioada premergătoare aniversării.

Citește și:

Coreea de Nord face publice primele fotografii cu un centru interzis de îmbogăţire a uraniului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
2
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
3
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de...
Trial living in Eisenhüttenstadt
5
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului...
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Digi Sport
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian paun in fata ta
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât...
vladimir putin
Vladimir Putin avertizează asupra consecințelor dacă SUA furnizează...
victor negrescu face declaratii
55 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de...
luptatori hamas pe strada
Hamas anunță că vrea un acord cu Israelul și că e gata să înceapă...
Ultimele știri
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit zonele de coastă: „Intrați rapid în modul de luptă”
Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri
Bitcoin atinge un nou maxim istoric. La ce valoare a ajuns criptomoneda
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu un medic care ține în mână un implant mamar
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Kim Jong Un
Seulul a dezvăluit cantitatea „enormă” de uraniu pe care o are Coreea de Nord pentru armele sale nucleare. „Cu 5-6 kg faci o bombă”
întâlnire Kim Jong Un Donald Trump
Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor noi drone strategice.
Kim Jong Un supraveghează testarea de noi „drone sinucigaşe” şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei
armata coreea de nord kim jong un
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
De ce nu e bine să oprești complet căldura când pleci de acasă mai mult timp
Digi FM
Lorelai și Luke, din nou împreună. Lauren Graham din „Gilmore Girls”, onorată cu stea pe Hollywood Walk of...
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe...
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Supermodel la 57 de ani. Julia Roberts, în pulover pe post de rochie și pantofi cu toc, în NYC. Actrița își...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...