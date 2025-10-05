Promisiunea făcută de Kim Jong Un înainte de o paradă importantă: „Dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis să ia măsuri militare suplimentare și să aloce mai multe resurse strategice pentru a răspunde consolidării forțelor americane în sud, în timp ce țara se pregătește pentru o paradă importantă, relatează Al Jazeera.

„Proporțional cu consolidarea forțelor americane în Coreea [de Sud], interesul nostru strategic în regiune a crescut, de asemenea, și, în consecință, am alocat resurse speciale pentru obiective cheie de interes”, a transmis liderul nord-coreean într-un raport publicat duminică de agenția de presă oficială KCNA.

Recenta declarație a dictatorului nord-coreean vine la doar câteva zile după ce Coreea de Sud a raportat că Phenianul a acumulat cantități mari de uraniu puternic îmbogățit și de calitate militară, semnalând o creștere bruscă a stocurilor de materiale nucleare ale țării.

„Cred că dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați de direcția în care evoluează mediul lor de securitate”, a mai spus Kim Jong Un la o expoziție militară.

Coreea de Nord „va dezvolta fără îndoială măsuri militare suplimentare” pentru a se pregăti să riposteze la consolidarea forțelor americane, a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

În ultimele săptămâni, liderul nord-coreean a ordonat înalților oficiali să consolideze „scutul și sabia nucleară” a națiunii, afirmând că numai o „contraacțiune nucleară” poate garanta securitatea țării sale.

Vineri, 10 octombrie, acesta va conduce o paradă militară de amploare pentru a sărbători cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere. La acest eveniment, se așteaptă ca țara să prezinte și cele mai noi arme și echipamente militare.

Agenția de știri sud-coreeană Yonhap a citat analiști care au afirmat că Phenianul ar putea prezenta în cadrul paradei racheta balistică intercontinentală de nouă generație Hwasong-20.

Mai mult, Coreea de Nord ar putea să testeze aceeași armă în perioada premergătoare aniversării.

