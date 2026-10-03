Rachetă balistică lansată de Coreea de Nord în largul coastei de est a țării: anunțuri de la Seul și Tokio

Coreea de Nord a lansat sâmbătă o rachetă balistică în largul coastei sale de est, au anunţat Coreea de Sud şi Japonia, informează agențiile internaționale de presă, potrivit News.ro.

„Forţele noastre armate au detectat o rachetă balistică lansată din regiunea Wonsan, din Coreea de Nord, în direcţia Mării de Est”, a declarat Statul Major Interarme din Seul, folosind denumirea coreeană a Mării Japoniei.

Proiectilul a căzut în mare la aproximativ 700 km de punctul de lansare, a precizat acesta.

Racheta a fost lansată din regiunea Wonsan în jurul orei 06:30 sâmbătă dimineaţa (21:30 GMT vineri), a precizat armata sud-coreeană într-un comunicat.

Paza de coastă japoneză a declarat într-un comunicat, citând Ministerul Apărării, că este posibil ca proiectilul să fi fost o rachetă balistică.

Armata sud-coreeană a declarat că a intensificat supravegherea şi că va împărtăşi informaţiile cu Statele Unite şi Japonia.

Consiliul de Securitate Naţională al preşedinţiei sud-coreene a convocat sâmbătă o şedinţă de urgenţă pentru a evalua situaţia după lansarea rachetei, a anunţat Casa Albastră.

Această nouă lansare are loc pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, aceasta din urmă acuzându-şi vecinul că a amplasat mine antipersonal în partea sa din Zona Demilitarizată (DMZ) care le separă. Explozia a două dintre aceste dispozitive a rănit trei soldaţi sud-coreeni pe 21 septembrie. Seul a cerut scuze din partea Phenianului pentru acest incident, calificat drept o încălcare a armistiţiului din 1953, care a pus capăt războiului din Coreea.

„Este vorba de o încălcare flagrantă a acordului de armistiţiu şi, întrucât Coreea de Nord poartă responsabilitatea pentru aceasta, vom lua măsurile necesare”, a declarat ministrul apărării sud-coreean, Kang Shin-chul.

Coreea de Nord a negat orice responsabilitate în legătură cu incidentul şi a respins cererea de scuze din partea Seulului, calificând-o drept „patetică”.

Dialog imposibil

„Suntem pregătiţi pentru orice, indiferent de opţiunea pe care o vor alege”, a declarat Kim Yo-jong, influenta soră a liderului Kim Jong-un, considerată o purtătoare de cuvânt neoficială a Phenianului, ca răspuns la avertismentele domnului Kang.

Coreea de Nord se află sub incidenţa unor sancţiuni severe din partea Naţiunilor Unite pentru programele sale de armament nuclear şi de rachete, pe care le consideră o asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie sau de răsturnare a regimului său de către Statele Unite.

Phenianul, care a încheiat un acord de apărare reciprocă cu Moscova în 2024, a fost acuzat de Kiev că furnizează rachete balistice Rusiei pentru a ataca Ucraina.

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-un de trei ori în timpul primului său mandat (2017-2021), încearcă în prezent să reînnoade legătura pe care susţine că a stabilit-o cu acesta în cadrul acelor întâlniri şi a declarat că intenţionează să se întâlnească din nou cu el până la sfârşitul anului.

Coreea de Nord nu a reacţionat până în prezent.

De asemenea, a respins sistematic toate încercările de apropiere întreprinse în ultimele luni de către preşedintele sud-coreean de centru-stânga Lee Jae-myung, un susţinător al dialogului cu Phenianul.

Phenianul „nu va tolera niciodată nici cea mai mică breşă şi nici cel mai mic spaţiu de contact posibil cu Republica Coreea, indiferent de circumstanţe”, a declarat vineri Kim Yo-jong, citată de agenţia oficială nord-coreeană KCNA.

„A sta la aceeaşi masă cu Republica Coreea este în sine un coşmar”, a afirmat ea, adăugând că „aceasta este concluzia la care am ajuns în urma experienţei noastre trecute, mai mult decât suficientă”

Editor : B.E.