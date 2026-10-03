Live TV

Rachetă balistică lansată de Coreea de Nord în largul coastei de est a țării: anunțuri de la Seul și Tokio

Data publicării:
profimedia-1140182710
Pe un ecran din Gara Seul, din Seul, se difuzează, pe 3 octombrie 2026, un reportaj care prezintă imagini de arhivă cu lansarea unei rachete nord-coreene. Coreea de Nord a lansat cel puțin o rachetă balistică, a declarat armata din Seul, după ce a acuzat Coreea de Nord de o explozie în Zona Demilitarizată, în urma căreia trei soldați sud-coreeni au fost răniți. Foto: Philip FONG / AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Dialog imposibil

Coreea de Nord a lansat sâmbătă o rachetă balistică în largul coastei sale de est, au anunţat Coreea de Sud şi Japonia, informează agențiile internaționale de presă, potrivit News.ro.

„Forţele noastre armate au detectat o rachetă balistică lansată din regiunea Wonsan, din Coreea de Nord, în direcţia Mării de Est”, a declarat Statul Major Interarme din Seul, folosind denumirea coreeană a Mării Japoniei.

Proiectilul a căzut în mare la aproximativ 700 km de punctul de lansare, a precizat acesta.

Racheta a fost lansată din regiunea Wonsan în jurul orei 06:30 sâmbătă dimineaţa (21:30 GMT vineri), a precizat armata sud-coreeană într-un comunicat.

Paza de coastă japoneză a declarat într-un comunicat, citând Ministerul Apărării, că este posibil ca proiectilul să fi fost o rachetă balistică.

Armata sud-coreeană a declarat că a intensificat supravegherea şi că va împărtăşi informaţiile cu Statele Unite şi Japonia.

Consiliul de Securitate Naţională al preşedinţiei sud-coreene a convocat sâmbătă o şedinţă de urgenţă pentru a evalua situaţia după lansarea rachetei, a anunţat Casa Albastră.

Această nouă lansare are loc pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, aceasta din urmă acuzându-şi vecinul că a amplasat mine antipersonal în partea sa din Zona Demilitarizată (DMZ) care le separă. Explozia a două dintre aceste dispozitive a rănit trei soldaţi sud-coreeni pe 21 septembrie. Seul a cerut scuze din partea Phenianului pentru acest incident, calificat drept o încălcare a armistiţiului din 1953, care a pus capăt războiului din Coreea.

„Este vorba de o încălcare flagrantă a acordului de armistiţiu şi, întrucât Coreea de Nord poartă responsabilitatea pentru aceasta, vom lua măsurile necesare”, a declarat ministrul apărării sud-coreean, Kang Shin-chul.

Coreea de Nord a negat orice responsabilitate în legătură cu incidentul şi a respins cererea de scuze din partea Seulului, calificând-o drept „patetică”.

Dialog imposibil

„Suntem pregătiţi pentru orice, indiferent de opţiunea pe care o vor alege”, a declarat Kim Yo-jong, influenta soră a liderului Kim Jong-un, considerată o purtătoare de cuvânt neoficială a Phenianului, ca răspuns la avertismentele domnului Kang.

Coreea de Nord se află sub incidenţa unor sancţiuni severe din partea Naţiunilor Unite pentru programele sale de armament nuclear şi de rachete, pe care le consideră o asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie sau de răsturnare a regimului său de către Statele Unite.

Phenianul, care a încheiat un acord de apărare reciprocă cu Moscova în 2024, a fost acuzat de Kiev că furnizează rachete balistice Rusiei pentru a ataca Ucraina.

Preşedintele american Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-un de trei ori în timpul primului său mandat (2017-2021), încearcă în prezent să reînnoade legătura pe care susţine că a stabilit-o cu acesta în cadrul acelor întâlniri şi a declarat că intenţionează să se întâlnească din nou cu el până la sfârşitul anului.

Coreea de Nord nu a reacţionat până în prezent.

De asemenea, a respins sistematic toate încercările de apropiere întreprinse în ultimele luni de către preşedintele sud-coreean de centru-stânga Lee Jae-myung, un susţinător al dialogului cu Phenianul.

Phenianul „nu va tolera niciodată nici cea mai mică breşă şi nici cel mai mic spaţiu de contact posibil cu Republica Coreea, indiferent de circumstanţe”, a declarat vineri Kim Yo-jong, citată de agenţia oficială nord-coreeană KCNA.

„A sta la aceeaşi masă cu Republica Coreea este în sine un coşmar”, a afirmat ea, adăugând că „aceasta este concluzia la care am ajuns în urma experienţei noastre trecute, mai mult decât suficientă”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sustinatoare dilie
1
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
2
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
nicusor dan profimedia
3
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
4
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
"Fără cuvinte!" Mesajul postat în miez de noapte pe contul oficial al naționalei României
Digi Sport
"Fără cuvinte!" Mesajul postat în miez de noapte pe contul oficial al naționalei României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump speaks with President Lee Jae Myung of the Republic of Korea in the gift shop at the Gyeongju National Museum, South Korea on Wednesday, October 29, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Coreea de Sud, către Trump: Nu finanțăm deocamdată gazoductul din Alaska
presedinte coreea de sud Lee Jae Myung
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
scoala japonia romania captura
Diferențe majore între școala japoneză și cea din România: Elevii nu sunt scoși la tablă, nu dau teze. Tot ei fac curățenie
Pedestrians crossing a crosswalk in Shibuya, Japan - 2 may 2025. High quality photo
Japonia înăsprește regulile pentru străinii care vor rezidență permanentă. Taxa a crescut de 20 de ori
kim jong un a plecat din rusia
„Kim Jong Un este extrem de obez”. Raport al spionajului sud-coreean despre starea de sănătate a liderului de la Phenian
Recomandările redacţiei
sediul s&p
România scapă de „junk”: S&P păstrează ratingul BBB-, dar perspectiva...
Oleg Levușkin pe motocicletă în Rusia / dronă folosită în atacul eșuat de la aeroportul Leipzig
Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu...
Transfăgărășan
Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii...
US-NEWS-ALASKA-HOMELESS-DEATHS-AC
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat...
Ultimele știri
Incidentul FlyDubai: copilotul a fost concediat anul trecut din cauza opiniilor extremiste. Ce s-a descoperit pe conturile sale online
Teroare la Kiev, în timp ce Rusia își intensifică atacurile: „Vor să arate că, dacă nu ai capitala, nu ai țara”
Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică interdicția și ce sancțiuni prevede legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Julianne Moore și fiica ei, ca două picături de apă pe covorul roșu. Singurele diferențe au fost lungimea și...
Cancan
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Fanatik.ro
Ștefan Beldie enumeră TREI motive pentru care Gică Hagi ar trebui să plece rapid de pe banca naționalei
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
24 de ore până la „iad” pentru Hagi și naționala României. Cum a arătat ziua de groază a „tricolorilor” la...
Adevărul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Polonezii nu s-au abținut, după ce au văzut ce au făcut românii la Varșovia! Au scris un SINGUR cuvânt
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Angajat dat afară după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanța a decis altceva
Newsweek
Ce pensie de mizerie iei după 27 de ani de muncă? Banii îți ajung să mergi de 3 ori la supermarket
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum arată cea mai scumpă găină din lume. Este numită „Lamborghini-ul păsărilor de curte” iar prețul ajunge și...
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...