Răspuns tăios al Phenianului, după decizia lui Trump de reducere a exercițiilor SUA-Coreea de Sud: Politica ostilă rămâne neschimbată

Coreea de Nord a răspuns glacial la decizia președintelui Trump de a pune capăt anticipat exercițiilor militare comune dintre Washington și Seul, numind-o un gest ineficient de bunăvoință față de regimul lui Kim Jong-un, potrivit Wall Street Journal.

În primele comentarii publice ale Phenianului privind reducerea numărului de exerciții, Coreea de Nord a declarat că exercițiile anuale Ulchi Freedom Shield au rămas provocatoare și ostile, în ciuda amplorii lor reduse. Regimul Kim le consideră repetiții generale pentru război.

Reducerea nu merită interes sau comentarii, pentru că nimic nu s-a schimbat fundamental, a declarat Kim Yo-jong , sora mai mică a dictatorului, într-o declarație de miercuri seară, difuzată de presa de stat nord-coreeană.

Ea a negat că Trump și fratele ei ar fi comunicat recent. Dar, a adăugat ea, relația dintre liderul nord-coreean și Trump rămâne „excelentă”. Luni, Trump a declarat că Kim a răspuns la mesajele sale, susținând că reacția a fost „foarte pozitivă”.

„Șeful statului nostru are amintiri și sentimente plăcute față de Trump”, a afirmat ea. „Cu toate acestea, politica ostilă a SUA rămâne neschimbată”, a completat sora dicatorului de la Phenian.

Exercițiile Ulchi Freedom Shield, care au început luni, erau programate să dureze 11 zile. Dar se vor încheia vineri, cu șase zile mai devreme decât era planificat, au declarat oficialii de la Seul miercuri.

Restricția bruscă a luat prin surprindere Coreea de Sud, a declarat miercuri ministrul de Externe al țării în fața parlamentarilor.

În weekend, Trump a numit antrenamentul comun costisitor, nepotrivit și ostil față de o Coree de Nord care a fost „neamenințătoare și respectuoasă”. Trump face presiuni asupra consilierilor să aranjeze o întâlnire cu Kim încă din această toamnă, potrivit The Wall Street Journal.

Întrebat, miercuri, la Casa Albă, dacă se așteaptă să poarte discuții cu Kim la sfârșitul acestui an, Trump a spus că se va întâlni cu liderul nord-coreean.

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Editor : Ș.R.