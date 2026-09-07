Coreea de Nord şi-a îmbogăţit flota de război şi sistemul de răspuns nuclear cu un nou distrugător „ofensiv”, potrivit anunţului făcut luni de agenţia de presă KCNA, care coincide cu începutul manevrelor de cinci zile „Freedom Edge”, realizate de SUA, Coreea de Sud şi Japonia în apele internaţionale aflate la sud şi est de insula sud-coreeană Jeju, menite să contracareze ameninţările nucleare nord-coreene, transmite EFE.

„Cea mai importantă transformare şi cea mai semnificativă dezvoltare constă exact în ceea ce se teme cel mai mult inamicul: materializarea armamentului nuclear al marinei noastre”, a declarat liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul ceremoniei de punere în serviciu a navei Kang Geon, sărbătorită duminică în oraşul portuar Wonsan din estul ţării, scrie Agerpres.

Kim Jong Un a afirmat că echipajul va primi o „misiune strategică” întrucât nava „face parte din sistemul naţional de răspuns nuclear”.

„Distrugătorul de generaţie nouă ar trebui să dea o lovitură de răzbunare mortală duşmanilor deoarece este o forţă implicată în sistemul de contramăsuri nucleare al statului", a mai declarat liderul nord-coreean, potrivit dpa.

Această fotografie, realizată pe 6 septembrie 2026 și difuzată de agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency (KCNA), pe 7 septembrie 2026, îl înfățișează pe liderul nord-coreean Kim Jong Un (în centru, pe platformă) în timp ce ia rămas bun de la distrugătorul „Kang Kon” în cadrul unei ceremonii de punere în funcțiune care a avut loc în portul Wonsan din provincia Kangwon. Foto: Profimedia

Kim a afirmat, de asemenea, că Phenianul urmăreşte să crească diversificarea şi eficienţa utilizării sistemelor sale de luptă nucleară pentru apărarea maritimă şi descurajarea militară. El a promis totodată să desfăşoare cele mai „puternice” active strategice în apele pe care le consideră de cea mai mare importanţă.

Liderul nord-coreean a mai subliniat că este în curs de desfăşurare un "plan important" de consolidare a forţelor sale navale, anunţând că va prezenta din nou rezultate peste opt luni, dar fără a oferi alte detalii.

Nava Kang Kon face parte dintr-o serie de nave cu care Phenianul încearcă să îşi modernizeze flota.

Şefii Statului Major Comun din Coreea de Sud (JCS) au declarat că exerciţiile navale realizate în comun cu SUA şi Japonia reprezintă un antrenament anual, cu caracter defensiv, desfăşurat în conformitate cu legislaţia şi normele internaţionale, a relatat agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap.

„Scopul este de a îmbunătăţi capacitatea de descurajare şi de reacţie împotriva ameninţărilor nucleare şi de rachete nord-coreene în timp ce se protejează pacea şi stabilitatea regională”, a spus JCS.

Phenianul critică aceste manevre, calificându-le drept acţiuni militare ostile îndreptate împotriva Coreei de Nord.

Editor : B.E.