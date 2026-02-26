Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o relație bună cu SUA: „Alegerea nu ne aparține”

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a susținut că țara sa ar putea „distruge complet” Coreea de Sud dacă securitatea acesteia ar fi amenințată, reiterând refuzul său de a colabora cu Seulul în timpul congresului Partidului Muncitorilor, aflat la putere, relatează Euronews.

Coreea de Nord „nu are absolut niciun interes să trateze cu Coreea de Sud, entitatea cea mai ostilă față de ea, și va exclude definitiv Coreea de Sud din categoria compatrioților”, a afirmat Kim.

„Atâta timp cât Coreea de Sud nu poate scăpa de condițiile geopolitice de a avea o graniță cu noi, singura modalitate de a trăi în siguranță este să renunțe la tot ce are legătură cu noi și să ne lase în pace”.

În ultimii ani, Kim și-a intensificat retorica față de Seul și a subliniat respingerea diplomației intercoreene. Experții spun că acest lucru nu prevestește, cel mai probabil, conflicte militare, ci are ca scop promovarea unui efort mai amplu de afirmare a unui rol regional mai puternic, susținut de arsenalul nuclear al lui Kim și de legăturile cu Moscova și Beijingul.

În același timp, liderul de la Phenian a lăsat deschisă posibilitatea dialogului cu Washingtonul, dacă acesta recunoaște țara ca putere nucleară.

Dacă Washingtonul „respectă statutul actual (nuclear) al țării noastre, astfel cum este stipulat în Constituție... și își retrage politica ostilă... nu există niciun motiv pentru care nu am putea avea relații bune cu Statele Unite”, a declarat Kim, potrivit agenției de știri oficiale Korean Central News Agency (KCNA).

Se speculează tot mai mult că președintele american Donald Trump ar putea solicita o întâlnire cu liderul nord-creean atunci când va călători în China.

KCNA a declarat că Kim a solicitat, de asemenea, dezvoltarea de noi sisteme de arme pentru a-și consolida armata dotată cu arme nucleare, inclusiv rachete balistice intercontinentale care ar putea fi lansate de sub apă și un arsenal extins de arme nucleare tactice, precum artilerie și rachete cu rază scurtă de acțiune, care vizează Coreea de Sud.

Congresul Partidului Muncitorilor, care a început joia trecută în Phenian, este cel mai important eveniment politic al țării. KCNA a declarat că Coreea de Nord a organizat miercuri o paradă militară în capitală, la încheierea congresului, care a mai avut loc în 2016 și 2021.

Kim a asistat la paradă împreună cu fiica sa, din ce în ce mai cunoscută, care se crede că are în jur de 13 ani și se numește Kim Ju Ae.

Liderul Coreei de Nord a acordat recent prioritate Rusiei în politica sa externă, trimițând mii de soldați și cantități mari de echipament militar pentru a sprijini războiul Moscovei în Ucraina, posibil în schimbul ajutorului și al tehnologiei militare.

Dar ar fi logic să-și păstreze opțiunile deschise, deoarece războiul din Ucraina ar putea să se încheie, ceea ce ar putea face Coreea de Nord mai puțin valoroasă pentru Moscova, spun experții.

Coreea de Nord a respins în repetate rânduri apelurile Washingtonului și Seulului de a relua negocierile diplomatice menite să reducă programul său nuclear, care a eșuat în 2019 în urma prăbușirii celui de-al doilea summit al lui Kim cu președintele american Donald Trump în timpul primului său mandat.

Perspectivele relațiilor dintre SUA și Coreea de Nord „depind în totalitate de atitudinea SUA”, a afirmat Kim. „Fie că este vorba de coexistență pașnică sau de confruntare permanentă, suntem pregătiți pentru ambele variante, iar alegerea nu ne aparține”.

Citește și:

Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord (presă)

Kim Jong Un, discurs triumfalist la congresul partidului: „Succese mari, în ciuda severității încercărilor și dificultăților”

Editor : A.M.G.