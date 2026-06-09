„Regimul este mai bogat ca niciodată”. Cum a devenit Coreea de Nord o surpriză economică cu ajutorul Chinei și Rusiei: „O realizare”

După mai bine de 100 de vizite în Coreea de Nord, Rowan Beard se obișnuise deja cu așteptările îndelungate pentru un taxi sub regimul lui Kim Jong Un. Însă, în timpul unei vizite recente la Phenian – prima după mulți ani –, un vehicul a sosit în doar câteva minute. Interpretul său nord-coreean a scos repede un smartphone, a deschis o aplicație numită „Samhung” și a comandat un taxi printr-un serviciu similar cu Uber. Cei doi au urmărit deplasarea taxiului în timp real, scrie Wall Street Journal.

„Totul era complet nou” a spus Beard, un operator de turism australian. „Am rămas cu gura căscată”.

Coreea de Nord este cea mai surprinzătoare poveste de creștere economică din lume. Economia sa înflorește într-un mod nemaiîntâlnit de ani buni, susținută de vânzările de arme și detașările de trupe în Rusia, de aprovizionarea și finanțarea din partea Chinei, precum și de capacitatea de a ignora sancțiunile internaționale pentru a importa mai multă energie, componente și materiale. Liderul chinez Xi Jinping s-a deplasat în Coreea de Nord săptămâna aceasta, în cadrul primei sale vizite în străinătate din acest an.

Regimul lui Kim a închis complet granițele în timpul pandemiei de Covid-19. De atunci, acestea s-au redeschis doar pentru un număr restrâns de străini, printre care se numără călători și diplomați ruși și occidentali. Acești vizitatori descriu o țară de nerecunoscut față de trecut, în special capitala sa, Phenian, unde locuiesc Kim și elita țării.

Restaurantele de acolo servesc pizza la cuptor cu lemne și aripioare de pui. Clienții pot plăti folosind un sistem mobil bazat pe coduri QR. Vehiculele electrice chinezești circulă pe străzi. Phenianul are acum magazine de animale de companie, un internet cafe și reprezentanțe auto care vând mașini BMW.

Liderul nord-coreean a declanșat un adevărat boom al construcțiilor la nivel național. Anul trecut, Coreea de Nord a construit 10.000 de locuințe noi în Phenian — mai multe decât în Los Angeles sau Chicago.

În cadrul congresului Partidului Muncitorilor, care are loc o dată la zece ani, desfășurat în luna februarie, dictatorul în vârstă de 42 de ani a lăudat redresarea economică, afirmând într-un discurs că aceasta s-a produs în ciuda „blocadei barbare” reprezentate de sancțiunile economice impuse de SUA. În fața clădirii erau expuse șapte rânduri de lansatoare de rachete proaspăt ieșite din fabrică.

„Totul s-a schimbat radical”, a spus Kim.

În 2017, ca răspuns la progresele nucleare înregistrate de Coreea de Nord, Statele Unite și Organizația Națiunilor Unite au înăsprit sancțiunile economice împotriva acestei țări prin adoptarea unor rezoluții cu impact amplu menite să restricționeze comerțul și tranzacțiile financiare. Administrația Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a ajunge la denuclearizarea completă a Coreei de Nord.

În timpul primului său mandat, Donald Trump s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong Un – devenind primul lider american în exercițiu care a făcut acest lucru –, însă cei doi nu au reușit să ajungă la un acord care să limiteze programul nuclear al Phenianului. De la preluarea din nou a mandatului, Trump și-a lăudat relația cu Kim și s-a oferit să se întâlnească din nou cu acesta.

La rândul său, Kim a îndemnat populația nord-coreeană să se concentreze pe construirea unei economii autonome. Regimul nu publică date economice oficiale, controlează strict informațiile și dictează ce pot vedea vizitatorii.

În afara capitalei, Coreea de Nord rămâne o țară săracă, aproape jumătate din cei 26 de milioane de locuitori suferind de malnutriție, potrivit unui raport al ONU. Produsul intern brut anual al țării reprezintă mai puțin de 1% din cel al Statelor Unite. Țara este unul dintre cei mai mari violatori ai drepturilor omului la nivel mondial, unde distribuirea unui serial sud-coreean poate fi pedepsită cu moartea, notează sursa citată.

Rapoartele unor centre de cercetare din Coreea de Sud, cu titluri precum „Sanctions Don’t Show in Satellite Imagery”, indică dovezi conform cărora progresul economic revendicat de Coreea de Nord nu este doar propagandă. Activitatea navelor a crescut semnificativ la instalațiile de stocare a petrolului din Coreea de Nord, care sunt în curs de extindere. Multe parcări sunt mai aglomerate. Conform unui alt raport, Coreea de Nord este acum de trei ori mai luminată noaptea decât era acum cinci ani.

Beard, operatorul turistic australian, nu mai vizitase țara încă dinainte de pandemie. În cadrul recentei sale călătorii, a cerut să ia cina la cel mai bun restaurant din Phenian. El și alți patru oameni au fost conduși la o pasarelă suspendată care lega două complexe de apartamente înalte. Restaurantul, situat la peste 30 de metri deasupra străzilor din Phenian, avea podele din sticlă. Mâncarea lor a constat în tăiței reci tradiționali coreeni, sushi, pizza și băuturi.

„Nota de plată a ajuns doar la 150 de dolari”, și-a amintit el.

Prietenii externi

Coreea de Nord nu și-a redresat economia pe cont propriu. Regimul Kim și-a consolidat aprovizionarea cu energie și accesul la materiale de construcții prin trimiterea de muniție și a peste 15.000 de soldați pe fronturile rusești din războiul din Ucraina. Aproximativ o treime dintre acești soldați au fost uciși sau răniți. Vânzările de arme au adus Phenianului miliarde de dolari, potrivit estimărilor Institutului pentru Strategia de Securitate Națională (INSS), un think tank cu sediul la Seul, afiliat agenției de spionaj a Coreei de Sud.

Volumul schimburilor comerciale lunare cu China a atins recent cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani, o serie de mărci chineze de consum promovându-și activitatea în Coreea de Nord, deși aceste vânzări încalcă sancțiunile. Răspândirea gadgeturilor, care a marcat începutul unei economii digitale în Coreea de Nord, se bazează în mare măsură pe componente chinezești.

Mulți dintre membrii armatei de hoți cibernetici a lui Kim locuiesc în China, unde se pot conecta mai liber la internet și pot acționa fără teama de a fi arestați de autoritățile străine. Numai raidurile asupra platformelor de tranzacționare a criptomonedelor au generat fonduri de miliarde de dolari pentru regim, potrivit unor țări și grupuri de securitate cibernetică care monitorizează activitățile Phenianului.

Atât Beijingul, cât și Moscova, care dețin drept de veto în cadrul ONU, și-au reiterat apelurile la relaxarea sancțiunilor împotriva Phenianului. Kim Jong Un și-a extins rețeaua de potențiali aliați, participând pentru prima dată, în toamna anului trecut, la o paradă militară chineză, alături de peste douăzeci de alți lideri străini.

În luna martie, el l-a primit pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, la Phenian, unde cele două țări au semnat un tratat de prietenie. „Avem nevoie unul de celălalt”, a declarat Lukașenko.

Programul nuclear al lui Kim s-a dovedit până acum a fi un factor de descurajare împotriva atacurilor militare sau a încercărilor de a-l înlătura cu forța de la putere, permițându-i să-și concentreze atenția asupra economiei. Progresul economic diminuează speranțele privind un acord nuclear cu SUA, întrucât Washingtonul a folosit adesea promisiunea ridicării sancțiunilor sau a unor stimulente economice pentru a convinge Phenianul să-și înghețe, să-și oprească sau să renunțe la programul său nuclear.

Economia Coreei de Nord a înregistrat o creștere de 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, potrivit celor mai recente date ale băncii centrale a Coreei de Sud, care se bazează pe informații furnizate de agențiile de informații pentru a-și elabora estimările. Institutele de cercetare din Coreea de Sud estimează că această creștere a continuat.

Situația economică a Coreei de Nord este cea mai solidă de când Kim Jong Un a preluat puterea în urmă cu aproape 15 ani și depășește probabil orice moment din mandatul tatălui său, Kim Jong Il, care a condus țara din 1994 până la moartea sa, survenită în 2011, a declarat Stephan Haggard, de la Universitatea din California, San Diego, cercetător în domeniul economiei Coreei de Nord de zeci de ani. „Este o realizare incredibilă pentru o țară atât de săracă”, a spus Haggard, menționând că actualul lider nord-coreean a beneficiat și de puțin noroc.

George Devedlaka, un creator de conținut britanic, a profitat de una dintre rarele ocazii pe care le au occidentalii de a intra în Coreea de Nord, înscriindu-se la o cursă de 10 km organizată în aprilie 2025, în cadrul Maratonului Internațional de la Phenian. El a povestit că, în timpul cursei, a fost surprins de scene precum cea a unui nord-coreean care ridica lăbuța unui pudel pentru a saluta alergătorii. Mulți nord-coreeni, a spus el, înregistrau alergătorii cu smartphone-urile. „Stăteau mult pe telefoane”, a spus el.

Producția internă de telefoane mobile ajunge la jumătate de milion de dispozitive pe an, potrivit agenției ruse de turism Vostok Intur. Cercetătorii au afirmat că smartphone-urile sunt acum atât de răspândite în Coreea de Nord, încât există peste 50 de branduri diferite.

„Publicitate gratuită”

Cu doar cinci ani în urmă, Coreea de Nord – și, aparent, chiar Kim însuși – păreau să fie în dificultate. Teama de Covid a dus la închiderea frontierelor, ceea ce a provocat o scădere drastică a comerțului cu China, principalul susținător al Coreei de Nord. Penuria de energie a determinat minele de cărbune să-și oprească producția. Produsele alimentare de bază, precum uleiul vegetal și zahărul, au început să lipsească de pe rafturile magazinelor, a declarat în 2021 pentru mass-media de stat rusă ambasadorul de atunci al Moscovei la Phenian.

Liderul nord-coreean a făcut o mărturisire rară, recunoscând că politicile economice ale țării au eșuat, a admis existența unei penurii alimentare generalizate și a plâns în public. A slăbit considerabil. „Aproape toate sectoarele au înregistrat rezultate mult sub așteptări”, a declarat el la începutul anului 2021.

Recesiunea economică a început să se inverseze după invazia Ucrainei de către Rusia din februarie 2022, pe care Coreea de Nord a susținut-o public.

La mai bine de un an de la izbucnirea războiului, Coreea de Nord a devenit furnizor de muniție pentru Moscova, generând venituri de peste 10 miliarde de dolari din vara anului 2023 până la sfârșitul anului trecut, potrivit INSS, un institut de cercetare – un impuls semnificativ pentru o economie cu un PIB estimat la aproximativ 27 de miliarde de dolari.

În 2023, Kim Jong Un a efectuat prima sa călătorie în străinătate după pandemia de Covid, în Extremul Orient rus, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. În anul următor, Putin a vizitat Phenianul, unde cei doi lideri au semnat un pact de apărare reciprocă.

Acest lucru a stabilit cadrul juridic pentru desfășurarea trupelor nord-coreene în luptă alături de Rusia, ceea ce a generat venituri de peste jumătate de miliard de dolari, potrivit INSS. Majoritatea plăților vor lua forma unor tehnologii militare sensibile, a unor componente de armament sau a altor materiale, estimează acest institut de cercetare.

Noile nave de război și drone ale Coreei de Nord seamănă cu modelele rusești, afirmă experții în armament. Potrivit oficialilor sud-coreeni, Moscova a trimis deja sisteme de apărare aeriană la Phenian.

Aprofundarea relațiilor cu Rusia reprezintă cel mai mare câștig pe care Coreea de Nord și l-ar fi putut dori, mai ales având în vedere „publicitatea gratuită” de care beneficiază armele regimului Kim și luptătorii săi activi pe câmpurile de luptă din Ucraina, a declarat Jung H. Pak, care a ocupat o funcție de conducere în domeniul problemelor legate de Coreea de Nord în timpul administrației Biden. „Regimul este mai bogat ca niciodată”, a adăugat ea.

Datorită expertizei militare ruse, Kim Jong Un a putut să aloce mai multe resurse domeniilor esențiale pentru traiul de zi cu zi. Înainte de pandemie, economia Coreei de Nord se axa din ce în ce mai mult pe piețele negre, unde se vindeau mărfuri introduse ilegal din China sau produse locale comercializate la negru, ceea ce a dus la apariția unei clase de negustori numiți „donju”, care și-au acumulat averea în afara controlului statului.

În perioada de redresare economică, liderul nord-coreean a impus un control mai centralizat, solicitând ca produsele fabricate de stat să fie disponibile pe rafturi și extinzând supravegherea pieței.

În ultimul an, Coreea de Nord a finalizat proiecte majore de construcții care fuseseră blocate de ani de zile, printre care cel mai mare spital din Phenian, un complex de sere mai mare decât Central Park din New York și un nou complex turistic de pe litoral. Inițiativa sa emblematică „20×10” – fabrici noi în 20 de orașe și comitate pe an, timp de 10 ani – vizează revitalizarea economică locală, necesitând unități medicale moderne, fabrici de industrie ușoară și un complex de agrement.

Regimul extinde rețeaua de magazine și farmacii de stat pentru a înlocui activitățile de pe piața neagră, iar noile fabrici din zonele rurale creează locuri de muncă în sectorul public pentru comercianții care se ocupau anterior cu contrabanda, a declarat Lee Sang-yong, un cercetător care dispune de o rețea de surse în interiorul regimului Kim.

„O parte din fondurile pe care regimul Kim le-a obținut din vânzarea de arme și din activități de piraterie informatică ajung, treptat, la locuitori”, a declarat Lee, care conduce un centru de cercetare a datelor aparținând publicației online DailyNK.

„Suntem atenți la cerințele populației”

Ben Weston, care administrează un canal YouTube dedicat Coreei de Nord, a vizitat anul trecut o zonă economică specială situată în apropierea granițelor cu China și Rusia. La mare distanță de Phenian, Weston a observat o nouă flotă de taxiuri, precum și clădiri moderne care înlocuiau casele vechi. „Aceste proiecte păreau să se desfășoare în toată țara”, a spus el.

Regizoarea austriacă Brigitte Weich nu mai vizitase Coreea de Nord din 2018 înainte de a ajunge la Festivalul Internațional de Film de la Phenian, în toamna trecută. Primul lucru pe care l-a remarcat a fost agitația sporită de pe străzi. Ea a spus că vehiculele electrice și mașinile importate erau numeroase, iar tot mai mulți localnici păreau să dețină mașini proprii.

„Mașinile arată destul de elegant”, a spus Weich. Ghidul ei nord-coreean i-a explicat că vehiculele electrice erau preferate deoarece erau mai ecologice.

Condusul este acum atât de răspândit încât televiziunea de stat a difuzat recent o emisiune în două părți despre modificările aduse legislației rutiere. Printre modificări se numără: noi interdicții privind traversarea neregulamentară a străzii, plimbarea animalelor de companie fără lesă și fumatul la volan.

În luna aprilie, Kim Jong Un a vizitat un nou cartier cu zgârie-nori din districtul „Hwasong”, care poartă același nume cu rachetele balistice intercontinentale ale Coreei de Nord, capabile să ajungă pe teritoriul continental al Statelor Unite. Două turnuri rezidențiale de 40 de etaje au fost vopsite în roșu pentru a semăna cu rachetele. La începutul acestui an, familiilor soldaților nord-coreeni uciși în Rusia li s-au oferit apartamente în acest district.

Studenții chinezi aflați în schimb de experiență au oferit pe rețelele sociale imagini din viața de la Phenian, inclusiv fotografii cu magazine universale în care se găsesc produse cosmetice cu logo-ul Chanel și ochelari de soare cu logo-ul Ray-Ban.

În luna mai, Coreea de Nord a organizat primul său târg internațional de primăvară la scară largă de la începutul pandemiei. Au participat peste 290 de companii, printre care unele din Rusia, China, Mongolia, Elveția și Thailanda.

O companie nord-coreeană de electronice a prezentat „televizoare inteligente” care le permiteau telespectatorilor să cumpere produse. Au fost expuse smartphone-uri, unele dintre ele costând peste 500 de dolari, în culorile roșu, albastru și portocaliu.

„Suntem atenți la cerințele populației”, a declarat o vânzătoare pentru postul de televiziune de stat din Coreea de Nord. „Pentru a promova în continuare produsele electronice autohtone”.

Zoe Stephens, cetățeană britanică, a condus grupuri de turiști în Coreea de Nord în calitate de ghid turistic. Ea își amintește că, înainte de pandemie, toate plățile se făceau în numerar. Anul trecut, în timpul unei vizite la Phenian, a observat că tot mai mulți localnici făceau cumpărături folosind smartphone-urile. Există aplicații prin care se pot comanda mâncare, produse de bază și chiar medicamente eliberate pe bază de rețetă.

„Foloseau servicii de livrare și aplicații de plată în numerar prin care poți plăti de pe telefon”, a spus ea.

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Editor : A.M.G.