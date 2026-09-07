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Rusia și Coreea de Nord își consolidează legăturile. A fost deschis primul pod rutier dintre cele două țări

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Tumen River Road Bridge Links Russia And North Korea
Rusia și Coreea de Nord au deschis traficului un nou pod rutier peste râul Tumen. Sursa: Profimedia
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Rusia și Coreea de Nord au inaugurat primul pod rutier care leagă cele două țări, construit peste râul Tumen. Podul, lung de peste un kilometru, poartă numele unui ofițer sovietic care l-ar fi salvat pe Kim Il Sung de la o tentativă de asasinat în 1946. Construcția sa face parte din apropierea tot mai strânsă dintre Moscova și Phenian, consolidată printr-un tratat de parteneriat strategic semnat în 2024, anunță Meduza.

Rusia și Coreea de Nord au deschis traficului un nou pod rutier peste râul Tumen, care leagă cele două țări. La ceremonia de inaugurare au participat, de la distanță, prim-ministrul rus Mihail Mișustin și premierul cabinetului nord-coreean, Pak Thae Song.

Este primul pod rutier construit între Rusia și Coreea de Nord. Până acum, cele două țări erau legate pe uscat doar prin calea ferată, prin intermediul așa-numitului Pod al Prieteniei.

Noul pod are o lungime de puțin peste un kilometru, aproximativ 0,6 mile, iar lucrările de construcție au început la sfârșitul lunii aprilie 2025.

Podul poartă numele lui Iakov Tihonovici Novichenko, un ofițer al Armatei Roșii care, potrivit relatărilor istorice, l-a salvat pe liderul nord-coreean Kim Il Sung de la o tentativă de asasinat în martie 1946.

Novichenko s-a aruncat peste o grenadă care fusese aruncată în direcția lui Kim Il Sung în timpul unui miting organizat la Phenian, protejându-l cu propriul corp.

Ofițerul sovietic a fost grav rănit în explozie, dar a supraviețuit. Ulterior, autoritățile nord-coreene i-au acordat cea mai înaltă distincție de stat a țării, titlul de Erou al Muncii.

La ceremonia de inaugurare a noului pod, un automobil „Zaporozhets” de culoare roșie care i-a aparținut cândva lui Novichenko a deschis coloana de vehicule de pe partea rusă.

Rusia și Coreea de Nord au semnat acordul privind construirea podului peste râul Tumen în iunie 2024, în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord.

În aceeași perioadă, cele două țări au semnat și un tratat privind parteneriatul strategic cuprinzător, prin care Moscova și Phenianul și-au consolidat relațiile politice, economice și militare.

Tratatul a constituit ulterior baza pentru trimiterea soldaților nord-coreeni în Rusia, pentru a lupta alături de forțele ruse în războiul împotriva Ucrainei.

Deschiderea primului pod rutier dintre cele două țări reprezintă astfel un nou element al relației tot mai strânse dintre Moscova și Phenian, în condițiile în care cooperarea dintre cele două state s-a intensificat semnificativ în ultimii ani.

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Editor : C.A.

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