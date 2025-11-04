Live TV

„Șeful statului" nord-coreean, care a servit sub trei membri ai familiei Kim, a murit. Cine a fost Kim Yong Nam

Kim Yong Nam Foto: REUTERS

Kim Yong Nam, fostul șef ceremonial al statului nord-coreean și susținător pe tot parcursul vieții sale al dinastiei conducătoare, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit presei de stat de la Phenian, transmite BBC News.

Kim Yong Nam a deținut funcția de președinte al Adunării Populare Supreme din Phenian, care are rol pur formal, între 1998 și 2019, și a ocupat diverse funcții diplomatice sub regimurile fondatorului țării, Kim Il Sung, ale fiului acestuia, Kim Jong Il, și ale nepotului său, Kim Jong Un, deși nu era rudă cu familia.

El a murit din cauza unei insuficiențe multiple de organe pe 3 noiembrie, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA) din Coreea de Nord.

Agenția l-a descris ca fiind „un revoluționar al vechii generații care a lăsat realizări extraordinare în istoria dezvoltării partidului și țării noastre”. Kim Yong Nam a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii oficiale.

Kim Yong Nam s-a născut în perioada în care peninsula coreeană se afla sub dominația colonială japoneză, într-o familie pe care KCNA o descrie ca fiind „patrioți anti-japonezi”. A studiat la Universitatea Kim Il Sung din Phenian și a studiat și la Moscova, înainte de a-și începe cariera în anii 1950.

Începând ca funcționar de rang inferior în partidul de guvernământ, a avansat până la funcția de ministru de externe și apoi a ocupat funcția de președinte al Adunării Populare Supreme aproape pe toată durata domniei lui Kim Jong Il.

Chiar dacă puterea reală rămânea în mâinile familiei Kim, Kim Yong Nam era adesea considerat imaginea Coreei de Nord pe scena internațională.

În 2018, a condus o delegație nord-coreeană în Coreea de Sud în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, unde s-a întâlnit cu președintele de atunci al Coreei de Sud, Moon Jae-in.

Kim Yo Jong, sora influentă a lui Kim Jong Un, a făcut parte din delegație.

Kim Yong Nam s-a întâlnit anterior și cu alți doi foști președinți sud-coreeni: Kim Dae-jung în 2000 și Roh Moo-hyun în 2007 - în ambele ocazii, la summiturile intercoreene.

Ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, a transmis condoleanțe, spunând că a avut „discuții semnificative despre pacea în peninsula coreeană” cu Kim Yong Nam.

Fostul diplomat nord-coreean Thae Yong Ho, care s-a stabilit între timp în sud, a declarat pentru BBC că Kim Yong Nam nu a rostit niciodată un cuvânt care să fie considerat problematic de către regim.

„[El] nu și-a făcut niciodată cunoscute propriile opinii... Nu avea [aliați] apropiați sau dușmani. Nu a dat dovadă niciodată de creativitate. Nu a propus niciodată o politică nouă. Repeta doar ceea ce familia Kim spusese înainte”, a declarat Thae, care a fost recent liderul consiliului consultativ prezidențial al Coreei de Sud privind unificarea.

„Kim Yong Nam este modelul perfect de supraviețuire pe termen lung în Coreea de Nord”, a spus Thae, adăugând că acesta a evitat criticile din interiorul partidului menținându-și reputația „curată”.

Spre deosebire de mulți alți înalți oficiali din Nord, Kim Yong Nam nu a fost niciodată retrogradat, chiar și atunci când puterea a fost transmisă de-a lungul a trei generații ale clanului familiei Kim. S-a pensionat în aprilie 2019.

Longevitatea sa a fost rară, deoarece mulți alți oficiali au fost epurați, trimiși în lagăre de muncă sau chiar uciși dacă erau considerați că au acționat împotriva politicilor statului.

De exemplu, Kim Jong Un a ordonat execuția unchiului său Chang Song Thaek în 2013 pentru „acte de trădare”, a raportat atunci presa de stat.

Citește și:

De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el

