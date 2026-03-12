Coreea de Nord a publicat joi fotografii cu Kim Ju Ae, fiica liderului Kim Jong Un, trăgând cu pistolul, alimentând speculaţiile că adolescenta ar fi potenţiala moştenitoare a dinastiei, notează AFP, citată de Agerpres. Ea a asistat la un eveniment, alături de tatăl său, într-o „mare fabrică de armament” care produce noi pistoale şi alte „arme uşoare portabile”, a precizat agenţia.



Kim Ju Ae, a cărei vârstă exactă rămâne un mister, este considerată de experţi în problemele nord-coreene următoarea în ordinea succesiunii familiale, după o serie de apariţii recente alături de tatăl său, intens mediatizate, în special la parada militară ce a marcat sfârşitul congresului partidului comunist aflat la putere. De asemenea, ea a fost prezentată în timp ce trăgea cu o puşcă cu lunetă.



Joi, agenţia oficială de presă nord-coreeană, KCNA, a publicat o fotografie cu Kim Ju Ae trăgând cu ceea ce pare a fi un pistol, cu un ochi închis şi flăcări ieşind din ţeavă.

În imagini, tatăl şi fiica apar îmbrăcaţi în jachete de piele asortate - considerate un simbol al puterii în Coreea de Nord - ascultând oficiali în timp ce inspectează instalaţiile.



„Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice şi de temut”, a explicat pentru AFP Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la universitatea sud-coreeană Kyungnam. „Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea îşi cultivă atributele de lider militar”, a adăugat el.



Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, iar un cult al personalităţii centrat pe descendenţa lor domină viaţa de zi cu zi în această ţară izolată.



Kim Ju Ae a fost prezentată public în 2022, când şi-a însoţit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Înainte de aceasta, singura menţiune a existenţei sale a venit de la fosta vedetă americană de baschet Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013.

Editor : C.A.