Succesiunea dinastiei Kim: agenția de informații sud-coreeană invocă „informații credibile” despre viitorul lider al Coreei de Nord

Agenția de informații din Coreea de Sud consideră acum că fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost desemnată drept succesoarea sa, au declarat luni parlamentarii, invocând o recentă apariție publică a acesteia la volanul unui tanc, care a avut probabil scopul de a risipi orice îndoială, relatează Reuters.

Serviciul Național de Informații (NIS) a declarat parlamentarilor că evaluarea sa nu se bazează pe deducții circumstanțiale, ci pe ceea ce a descris ca fiind „informații credibile” colectate de agenție, potrivit declarațiilor membrilor partidului de guvernământ și ai opoziției după o ședință parlamentară cu ușile închise.

NIS a declarat că imaginile în care fiica conduce un tanc au fost menite să sublinieze presupusele ei aptitudini militare și să risipească îndoielile cu privire la o moștenitoare de sex feminin, au afirmat parlamentarii.

Luna trecută, agenția de presă de stat nord-coreeană KCNA a publicat fotografii cu Kim și fiica sa conducând un tanc nou, după ce anterior fuseseră difuzate imagini în care ea trăgea cu pușca la un poligon și folosea un pistol.

Astfel de scene au scopul de a aduce un „omagiu” propriilor apariții militare publice ale lui Kim de la începutul anilor 2010, când se pregătea să-i succeadă tatălui său, a declarat Park Sun-won, parlamentar din Partidul Democrat aflat la putere.

Cea mai recentă evaluare privind fiica liderului nord-coreean, despre care se crede că are aproximativ 13 ani și că se numește Ju Ae, reprezintă o evoluție față de analizele anterioare ale agenției de spionaj, care afirmau că aceasta era probabil pregătită să îi succedă tatălui său.

Prezența repetată a lui Ju Ae la evenimente legate de apărare are scopul de a risipi îndoielile cu privire la o succesoare femeie și de a accelera construirea unui scenariu de succesiune, au afirmat parlamentarii, citând Serviciul Național de Informații (NIS).

Parlamentarii au declarat anterior că agenția consideră că rolul ei din ce în ce mai proeminent sugerează faptul că este deja tratată ca a doua personalitate ca importanță din conducerea Coreei de Nord.

Deputatul Partidului Puterea Poporului, Lee Seong-kweun, a declarat că Serviciul Național de Informații (NIS) a subliniat că speculațiile potrivit cărora sora mai mică a lui Kim, Kim Yo Jong, ar fi nemulțumită de atenția acordată lui Ju Ae sunt nefondate, întrucât Kim Yo Jong nu deține putere independentă.

Unii experți în Coreea de Nord au îndemnat însă la prudență în interpretarea imaginilor ca semnale definitive ale succesiunii.

Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, a afirmat că simpla apariție a lui Ju Ae într-un tanc nu este suficientă pentru a concluziona că a fost confirmată ca moștenitoare a lui Kim, subliniind că ea a apărut alături de tatăl său și nu în mod independent, spre deosebire de aparițiile militare individuale ale lui Kim Jong Un din perioada în care acesta se pregătea să preia puterea.

Kim Jong Un a mers cu fiica sa într-o vizită la un magazin de animale de companie din Phenian, unde au mângâiat câini și pisici

Coreea de Nord lucrează la o rachetă balistică intercontinentală din fibră de carbon pentru încărcături mai grele, anunță Seulul

