Succesiunea dinastiei Kim: fiica liderului de la Phenian, Ju Ae, câștigă teren pe scena politică nord-coreeană

Kim Jong-un pregătește, din umbră, o moștenitoare. Ju Ae, fiica liderului nord-coreean, cea care l-a însoţit în vizita sa la Beijing, la începutul lunii septembrie, este avansată drept posibilă succesoare a acestuia în fruntea Coreei de Nord, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, citate, joi, de Reuters.



Kim Ju Ae a atras atenţia lumii întregi apărând alături de tatăl ei în timpul întâlnirii acestuia cu preşedinţii rus şi chinez, în China.



Potrivit experţilor, adolescenta este privită de mult timp ca succesoare a tatălui ei, unii susţinând chiar că Ju Ae are un frate mai mare, care a crescut în secret şi a fost deja exclus de la putere.



Serviciile de informaţii sud-coreene „o consideră pe Kim Ju Ae moştenitoarea recunoscută şi văd participarea ei la vizita din China ca făcând parte din această naraţiune a succesiunii”, a declarat presei deputatul Lee Seong-kweun, după o discuţie cu serviciile de informaţii.



Ju Ae a fost văzută pentru prima dată în 2022, când şi-a însoţit tatăl la o lansare de rachete.



Înainte de acest eveniment, fosta vedetă NBA, Dennis Rodman, a fost singura persoană care a dezvăluit că liderul nord-coreean are o fiică. Kim Jong Un i-a prezentat-o pe soţia sa şi un copil, spunând „aceasta este fiica mea”, în timpul unei vizite la Phenian, în 2013.



Mass-media de stat nord-coreene, care nu i-au dezvăluit niciodată numele, se referă la ea ca fiind „copilul mult iubit” şi „stimat”.



Seulul a indicat iniţial că primul copil al lui Kim Jong Un şi soţiei sale, Ri Sol Ju, ar fi fost un băiat, născut în 2010, iar Ju Ae este al doilea copil. În 2023, însă, ministrul sud-coreean al Unificării a afirmat că guvernul „nu poate confirma cu certitudine” existenţa unui fiu.



Deputatul Lee Seong-kweun a menţionat că nu consideră aceste zvonuri „credibile”.



„În special în cazul studiilor peste hotare, agenţia (n.r. de informaţii) a precizat că, indiferent cât de mult se încearcă ascunderea unui astfel de fapt, acesta iese inevitabil la iveală”, a notat el.



Dacă Ju Ae îi va urma la putere lui Kim Jong Un, va deveni prima femeie care conduce ţara izolată de la fondarea sa, în 1948.

