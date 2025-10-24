Live TV

Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi morți în războiul din Ucraina: „Un sanctuar dedicat nemuririi”

Data actualizării: Data publicării:
kim jong un - memorial
Foto: KCNA via REUTERS

Coreea de Nord a început construirea unui memorial pentru soldații săi căzuți în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a raportat presa de stat, în timp ce liderul Kim Jong-un a salutat un „moment istoric” în relațiile cu Moscova, relatează The Guardian.

Așa-numitul Muzeu Memorial al Faptelor de Război va fi construit în capitala Phenian, unde liderul nord-coreean și ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord au participat la ceremonia de demarare a lucrărilor, potrivit unui raport al Agenției Centrale de Știri Coreene publicat joi.

În timpul evenimentului de joi, 23 octombrie, liderul Coreei de Nord a afirmat că muzeul „este un sanctuar sacru dedicat nemuririi adevăraților patrioți”.

Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate națiuni din lume, a devenit un aliat cheie al Rusiei de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. A trimis mii de soldați și containere încărcate cu arme pentru a ajuta Kremlinul să alunge forțele ucrainene din vestul Rusiei.

Cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți, potrivit estimărilor Coreei de Sud.

În declarațiile transmise de KCNA, Kim Jong-Un a susținut că trupele țării sale se află în regiunea Kursk din Rusia de un an și le-a lăudat pentru că au ajutat Rusia să obțină o „victorie decisivă”. 

„Eroii noștri au distrus invadatorii neo-nazisti cu spiritul lor neclintit de a nu tolera nicio agresiune, ci de a-i anihila pe agresori”, a spus acesta.

El a adăugat că relația dintre Coreea de Nord și Rusia „a atins acum apogeul istoric”. Conform liderului nord-coreean, memorialul va include sculpturi dedicate soldaților nord-coreeni care au luptat în Rusia, precum și fotografii și opere de artă care ilustrează luptele.

Ambasadorul Moscovei în Coreea de Nord, Aleksandr Matsegora, și alți oficiali ai ambasadei ruse au participat la ceremonia de joi, a raportat KCNA. Au fost prezenți și mai mulți oficiali guvernamentali și militari nord-coreeni, alături de familiile soldaților care au murit în Rusia.

Anul trecut, Rusia și Coreea de Nord au semnat un acord de parteneriat strategic care obligă fiecare parte să ofere „asistență militară și de altă natură” în cazul în care una dintre ele ar fi atacată.

La Moscova, a fost organizată o expoziție de artă pentru a celebra legăturile cu Phenianul, în care sunt înfățișați soldați nord-coreeni și camarazii lor ruși care rezistă unui Occident ostil.

Citește și:

Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina

Putin anunţă construirea unui pod între Rusia şi Coreea de Nord. Când va fi gata

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Digi Sport
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților...
Vladimir Putin și Donald Trump
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
Ultimele știri
Președintele venezuelean Nicolas Maduro, apel către SUA: „Vă rog, fără război nebunesc!”. Trump, hotărât să înlăture „narcotraficanții”
Situație bizară în Bistrița: doi foști parteneri s-au ales cu ordine de protecție, unul împotriva celuilalt. Ce s-a întâmplat
Dependența Rusiei de China. Operațiunea militară a Moscovei „ar arăta ca un gunoi” fără ajutorul Beijingului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
June,25,,2021,Russia,,Sakhalin,Island,,The,Coast,Of,The
Rusia ia măsuri pentru mobilizarea rezerviștilor: ce li se promite bărbaților obligați să îmbrace din nou uniforma
Bart De Wever- octombrie 2025
Țara din UE care amenință că va bloca planul privind activele rusești dacă riscul nu este împărțit
Donald Trump și Vladimir Putin:
Schimbare de abordare în relația Trump - Putin: summitul de la Budapesta este anulat, două companii petroliere ruse au fost sancționate
Rachetă Storm Shadow
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia (WSJ)
siluete de rachete
Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice, după luni de pauză. Ce a declarat Kim Jong-un despre o posibilă întâlnire cu Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Dakota Johnson, dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Chris Martin. Semnalele care o pun în gardă când...
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna 1-2: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Cum au rezistat Kristen Bell și Dax Shepard 12 ani împreună: „Compromisurile trebuie să funcționeze pentru...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Actriță celebră și prietenă apropiată de Nicole Kidman, reacție neașteptată despre divorțul ei: „Sunt foarte...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...