Coreea de Nord construiește un memorial pentru soldații săi morți în războiul din Ucraina: „Un sanctuar dedicat nemuririi”

Coreea de Nord a început construirea unui memorial pentru soldații săi căzuți în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a raportat presa de stat, în timp ce liderul Kim Jong-un a salutat un „moment istoric” în relațiile cu Moscova, relatează The Guardian.

Așa-numitul Muzeu Memorial al Faptelor de Război va fi construit în capitala Phenian, unde liderul nord-coreean și ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord au participat la ceremonia de demarare a lucrărilor, potrivit unui raport al Agenției Centrale de Știri Coreene publicat joi.

În timpul evenimentului de joi, 23 octombrie, liderul Coreei de Nord a afirmat că muzeul „este un sanctuar sacru dedicat nemuririi adevăraților patrioți”.

Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate națiuni din lume, a devenit un aliat cheie al Rusiei de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. A trimis mii de soldați și containere încărcate cu arme pentru a ajuta Kremlinul să alunge forțele ucrainene din vestul Rusiei.

Cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți, potrivit estimărilor Coreei de Sud.

În declarațiile transmise de KCNA, Kim Jong-Un a susținut că trupele țării sale se află în regiunea Kursk din Rusia de un an și le-a lăudat pentru că au ajutat Rusia să obțină o „victorie decisivă”.

„Eroii noștri au distrus invadatorii neo-nazisti cu spiritul lor neclintit de a nu tolera nicio agresiune, ci de a-i anihila pe agresori”, a spus acesta.

El a adăugat că relația dintre Coreea de Nord și Rusia „a atins acum apogeul istoric”. Conform liderului nord-coreean, memorialul va include sculpturi dedicate soldaților nord-coreeni care au luptat în Rusia, precum și fotografii și opere de artă care ilustrează luptele.

Ambasadorul Moscovei în Coreea de Nord, Aleksandr Matsegora, și alți oficiali ai ambasadei ruse au participat la ceremonia de joi, a raportat KCNA. Au fost prezenți și mai mulți oficiali guvernamentali și militari nord-coreeni, alături de familiile soldaților care au murit în Rusia.

Anul trecut, Rusia și Coreea de Nord au semnat un acord de parteneriat strategic care obligă fiecare parte să ofere „asistență militară și de altă natură” în cazul în care una dintre ele ar fi atacată.

La Moscova, a fost organizată o expoziție de artă pentru a celebra legăturile cu Phenianul, în care sunt înfățișați soldați nord-coreeni și camarazii lor ruși care rezistă unui Occident ostil.

Editor : A.M.G.