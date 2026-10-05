Volodimir Zelenski, despre cooperarea militară Rusia-Coreea de Nord: „Moscova împărtășește Coreei de Nord toate tehnologiile”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în opinia sa, este posibil ca Rusia să fi împărtăşit tehnologia dronelor cu reacţie cu aliatul său de lungă durată, Coreea de Nord, relatează Reuters.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat considerabil utilizarea dronelor cu reacţie împotriva Ucrainei, care, până în prezent, nu dispune de mijloace eficiente de a le contracara, în afară de utilizarea avioanelor de luptă.

La începutul războiului, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze de artilerie, iar de atunci a furnizat rachete balistice pe care Moscova le foloseşte în mod regulat pentru a ataca oraşele ucrainene.

Întrebat dacă Rusia a împărtăşit Coreei de Nord tehnologia care stă la baza dronei cu motor cu reacţie de ultimă generaţie, Zelenski le-a spus jurnaliştilor: „Da, desigur”.

„Ei (n.r. Rusia) împărtăşesc Coreei de Nord toate tehnologiile. Nu ştiu despre cele balistice şi altele, dar cred că da, deoarece Coreea de Nord i-a ajutat cu rachetele”, a adăugat el.

Coreea de Sud şi ţările occidentale şi-au exprimat anterior îngrijorarea că Phenianul ar putea primi ajutor din partea Moscovei pentru dezvoltarea armamentului, în schimbul sprijinului acordat în Ucraina.

Mii de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia pentru a dobândi experienţă de luptă în cadrul războiului.

Seulul şi Kievul se află într-un conflict diplomatic de când Zelenski a anunţat luna trecută, în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite, că Ucraina a transferat către Coreea de Sud doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi în timp ce luptau pentru Rusia.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a ameninţat vineri cu măsuri nespecificate împotriva Ucrainei, dacă Kievul nu recunoaşte un acord de confidenţialitate care, potrivit Seulului, acoperea transferul şi „nu îşi prezintă scuzele”. „Coreea de Sud ne-a cerut să le predăm soldaţii nord-coreeni. Apropo, conform constituţiei lor, aceştia sunt cetăţenii lor, aşa că le-am predat aceşti doi bărbaţi”, a declarat Zelenski, fără a face aluzie la comentariile lui Lee.

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Editor : C.A.