Liderul nord-coreean Kim Jong-un îl întâmpină luni la Phenian pe președintele chinez Xi Jinping, simțindu-se într-o poziție de forță, având un aliat de nădejde în Rusia, un arsenal nuclear și o aparentă reticență față de colaborarea cu Washingtonul. Pentru Xi, liderul celei de-a doua economii ca mărime din lume, vizita de două zile la vecinul Chinei, prima sa vizită din ultimii șapte ani, face parte dintr-un efort de a readuce Phenianul în sfera sa de influență, arată Reuters, într-o analiză.

Xi l-a primit pe Kim, alături de alți lideri, la o paradă militară de amploare organizată la Beijing anul trecut, iar de atunci cele două țări au reluat unele servicii feroviare de pasageri și aeriene.

Summitul din această săptămână va contrasta probabil cu prima vizită a lui Xi în statul izolat, din 2019 – la câteva luni după ce o întâlnire între Kim și președintele american Donald Trump a eșuat din cauza dezacordurilor privind denuclearizarea Coreei de Nord și ridicarea sancțiunilor.

Vizita lui Xi, „o afacere mare” pentru Coreea de Nord

De atunci, Kim a strâns legături militare și comerciale mai strânse cu Moscova, susținut de trimiterea trupelor sale să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina, a continuat să-și consolideze capacitățile nucleare sfidând sancțiunile ONU și a închis granița nord-coreeană pentru a opri fluxul de fugari. Coreea de Nord a încercat să-și demonstreze puterea în ajunul sosirii lui Xi, anunțând sâmbătă planuri pentru un distrugător naval de 10.000 de tone și reafirmându-și duminică statutul de stat dotat cu arme nucleare.

„Vizita lui Xi la Phenian este un eveniment important și punctul culminant al câtorva ani de «revenire» pentru Kim”, a declarat Andrew Gilholm, analist la firma de consultanță Control Risks.

În 2019, Kim i-a oferit lui Xi o primire fastuoasă, care a inclus mii de oameni ținând pancarte care formau o imagine a chipului lui Xi și a steagului chinez, precum și interpretarea cântecului „Te iubesc, China”.

Însă relațiile dintre cei doi au fost uneori tensionate, în special din cauza programului nuclear al Coreei de Nord. Beijingul s-a opus public testelor nucleare efectuate de Phenian și a cerut acesteia să renunțe la armele nucleare.

Coreea de Nord a dat dovadă de prudență în ceea ce privește dependența excesivă de China, cu care împărtășește o frontieră de 1.400 km. Sprijinul din partea Rusiei oferă probabil un anumit echilibru.

„Coreea de Nord obține cu siguranță beneficii economice din ceea ce poate oferi Rusiei din punct de vedere militar”, a declarat John Delury, cercetător principal la Asia Society. „Acest lucru plasează de fapt Coreea de Nord într-o poziție în care se poate simți mai încrezătoare să crească volumul comerțului și al investițiilor cu China.”

Impuls pentru turism, linie roșie în privința programului nuclear

Orice rezultat substanțial al întâlnirii va viza probabil cooperarea economică, a declarat un diplomat regional, în contextul în care Coreea de Nord demarează un plan de dezvoltare pe cinci ani care include transformarea turismului într-o industrie solidă și construirea de noi locuințe.

Coreea de Nord și-a închis granițele pentru turiștii străini la începutul anului 2020, impunând unele dintre cele mai stricte măsuri de control împotriva COVID-19 din lume, tăind astfel o sursă modestă, dar importantă, de valută forte.

Înainte de pandemie, turiștii chinezi erau coloana vertebrală a industriei turistice din Coreea de Nord, reprezentând 90% din turiștii străini, potrivit unor estimări. Primii turiști de agrement cunoscuți cărora li s-a permis să revină după COVID au fost aproximativ 100 din Extremul Orient al Rusiei, în februarie 2024, potrivit autorităților provinciale ruse și unui ghid turistic occidental.

Coreea de Nord a reușit să înregistreze progrese economice, a declarat ministrul de externe al Singapurului după vizita efectuată luna trecută. Acesta a afirmat că Phenianul pare să manifeste un interes redus față de o colaborare cu Statele Unite sau Coreea de Sud.

Coreea de Nord a respins reunificarea cu Coreea de Sud, care a reprezentat mult timp un obiectiv al ambelor națiuni, divizate încă de la Războiul Coreean din 1950-1953. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung rămâne însă deschis dialogului și i-a cerut lui Xi să-i susțină eforturile.

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„Îmbunătățirea relațiilor intercoreene prin medierea președintelui Xi Jinping - sperăm că președintele Xi va juca acest rol”, a declarat Moon Chung-in, profesor la Universitatea Yonsei din Seul, care a fost consilier de securitate națională al unui fost președinte sud-coreean.

Kim a trasat câteva linii roșii, inclusiv în ceea ce privește programul său nuclear. Pe lângă anunțul de duminică, el a cerut joi o extindere „exponențială” a arsenalului atomic al țării.

Yang Moo-jin, președintele Universității de Studii Nord-Coreene din Seul, a declarat că Kim Jong-un va continua probabil să extindă producția de materiale fisionabile, să crească și să desfășoare arme nucleare și să sublinieze legitimitatea consolidării forței de descurajare nucleară a Phenianului.

„Kim este încurajat”, a spus Christopher Green, specialist în Coreea la Universitatea Leiden din Olanda. „Se simte în măsură să urmărească în mod deschis o extindere semnificativă a arsenalului nuclear al Coreei de Nord, având încrederea că, atâta timp cât nu provoacă o instabilitate evidentă în regiune, Beijingul nu va încerca să-l oprească.”

Editor : C.A.