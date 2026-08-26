Coreea de Sud a ridicat avioanele de vânătoare, după ce mai multe aparate ruse ar fi intrat în zona sa de apărare

Coreea de Sud a anunţat, miercuri, că a mobilizat avioane de vânătoare cu o zi înainte, după ce mai multe aeronave militare ruse au pătruns în zona sa de apărare aeriană, informează AFP.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a precizat că acestea nu au încălcat spaţiul aerian al ţării. Un incident similar, în care au fost implicate aeronave chineze şi ruse, avusese loc deja în luna iunie.

„Armata sud-coreeană a detectat aeronavele ruseşti după ce acestea au pătruns în zonă şi a mobilizat avioane de vânătoare ale forţelor aeriene pentru a face faţă oricărei situaţii”, a explicat ministerul într-un comunicat.

Avioanele ruse au intrat şi apoi au ieşit din zona de identificare a apărării aeriene (ZIDA) a Coreei de Sud deasupra Mării Japoniei, potrivit acestei surse.

Aeronavele militare informează, de obicei, ţările în cauză înainte de a pătrunde în ZIDA acestora

Este vorba de o zonă tampon, diferită de spaţiul aerian suveran al unei ţări, în care aeronavele străine sunt obligate să se identifice din motive de securitate. Aeronavele militare informează, de obicei, ţările în cauză înainte de a pătrunde în ZIDA-ul acestora, chiar dacă aceasta nu este o obligaţie legală.

În iunie, peste zece aeronave militare chineze şi ruse au intrat în ZIDA Coreei de Sud, fără a-i încălca spaţiul aerian, potrivit Seulului. Beijingul a afirmat atunci că forţele chineze şi ruse au efectuat o „patrulă aeriană strategică” deasupra Mării Japoniei, a Mării Chinei de Est şi a părţii vestice a Oceanului Pacific.

La rândul său, Moscova a asigurat că această operaţiune se înscria în cadrul planurilor sale obişnuite de cooperare militară şi nu era „îndreptată împotriva niciunei ţări terţe”. Seul a protestat totuşi pe lângă Moscova şi Beijing, solicitând ca astfel de incidente să nu se mai repete.

Editor : Sebastian Eduard