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Coreea de Sud anunţă că va instrui 500.000 de „războinici de drone” pentru a contracara Coreea de Nord

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soldati coreea de sud
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Coreea de Sud intenţionează să-şi extindă rapid capacităţile de drone şi contra-drone pentru a contracara Coreea de Nord, inclusiv prin instruirea a 500.000 de „războinici specializaţi în operarea dronelor”, a anunţat vineri ministrul apărării sud-coreean, Ahn Gyu-back, citat de Reuters.

Armata plănuieşte de asemenea să producă 110.000 de drone până în 2029 pentru a fi desfăşurate în cadrul trupelor terestre, marinei, forţelor aeriene, vizând să transforme dronele în echipament standard pentru soldaţi la nivel individual.

„Dronele nu ar mai trebui să fie echipamente folosite de un număr limitat de unităţi, ci un instrument de luptă universal”, a declarat Ahn Gyu-back într-un briefing, adăugând că acestea ar trebui să fie utilizate de trupe ca un „al doilea armament personal”, potrivit Agerpres. 

Seulul va folosi componente produse 100% pe plan intern, în loc de piese chineze, pentru construirea sistemelor fără pilot, a subliniat ministrul, ca răspuns la îngrijorările legate de securitate.

Anunţul intervine într-un moment în care ambele Corei îşi accelerează eforturile de a dezvolta capabilităţi în domeniul dronelor, pe baza învăţămintelor trase de pe urma conflictelor în Ucraina şi în Orientul Mijlociu, unde dronele s-au dovedit a fi factorul decisiv pe câmpul de luptă.

„Dronele ieftine, operate în număr mare, schimbă fundamental natura războiului”, a afirmat Ahn, avertizând că şi Coreea de Nord avansează în acest domeniu, sporind astfel ameninţările asupra instalaţiilor militare şi civile din Sud.

Planul Coreei de Sud prevede extinderea sistemelor de combatere a dronelor, cum ar fi armele cu laser şi cele cu microunde de mare putere, precum şi reorientarea operaţiunilor astfel încât fiecare ramură a armatei să poată desfăşura misiuni de detectare şi de atac folosind drone, în loc să se bazeze pe un comandament centralizat.

Armata va acţiona rapid pentru a achiziţiona peste 20.000 de drone ieftine de unică folosinţă pentru a introduce sisteme de roi bazate pe AI şi muniţii de tip loitering, a adăugat ministrul. Muniţia de tip „loitering” este un sistem de armament care combină caracteristicile unei drone (UAV) cu cele ale unei rachete ghidate.

Extinderea operaţiunilor cu drone intervine pe fondul unei situaţii politice delicate legate de operaţiuni cu drone desfăşurate sub administraţia anterioară de la Seul.

O instanţă sud-coreeană l-a condamnat luna aceasta pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol la 30 de ani de închisoare pentru o incursiune militară cu drone în Coreea de Nord, despre care procurorii au afirmat că avea ca scop justificarea demersului său de a institui legea marţială în 2024.

Guvernul actualului preşedinte Lee Jae Myung a desfiinţat comandamentul operaţiunilor cu drone în urma acestor acuzaţii, iar planurile prezentate vineri vizează înlocuirea acestuia cu o nouă structură axată pe politici, dezvoltarea capacităţilor şi sprijin, lăsând operaţiunile în seama unităţilor militare.

Editor : C.L.B.

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