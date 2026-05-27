Coreea de Sud îl convoacă pe ambasadorul iranian după ce o navă a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz

Nava HMM Namu, sub pavilion panamez şi exploatată de armatorul sud-coreean HMM Co., a fost lovită de „două aparate neidentificate” în 4 mai, provocând un incendiu. Foto: Profimedia

Coreea de Sud a anunţat, miercuri, că îl va convoca pe ambasadorul Iranului după ce ancheta privind atacul asupra unei nave sud-coreene, la începutul lunii mai, în Strâmtoarea Ormuz, a arătat că cel mai probabil vasul a fost lovit de o rachetă dezvoltată de Teheran, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Guvernul nostru prevede convocarea ambasadorului Iranului în Coreea de Sud pentru a-i prezenta concluziile anchetei”, a indicat prim-viceministrul sud-coreean de externe Park Yoonjoo.

I se va „transmite un protest ferm privind atacul împotriva navei noastre şi i se vor solicita măsuri responsabile, în special pentru a preveni orice fel de recidivă”, a insistat înaltul oficial diplomatic.

Nava HMM Namu, sub pavilion panamez şi exploatată de armatorul sud-coreean HMM Co., a fost lovită de „două aparate neidentificate” în 4 mai, provocând un incendiu.

Teheranul a negat orice responsabilitate în atac, ambasada sa de la Seul publicând pe site-ul său internet o declaraţie afirmând că „respinge ferm şi neagă categoric orice acuzaţie privind vreo implicare” a forţelor iraniene.

Rămăşiţele navei-cargo atacate au fost într-un final transportate la jumătatea lunii mai în Coreea de Sud pentru a fi analizate.

„Analiza tehnică a concluzionat că (tipul de) proiectil este, foarte probabil, o rachetă din seria Noor dezvoltată în Iran”, a declarat Park miercuri.

Nava „a fost atacată de două aparate neidentificate. Primul a fost distrus, iar al doilea a explodat. Motorul semăna cu un turboreactor iranian, iar unele piese purtau marcaje care aparţineau probabil unui fabricant iranian”, a precizat oficialul diplomatic sud-coreean.

A patra economie din Asia, Coreea de Sud depinde în mare măsură de importurile de carburanţi din regiunea Golfului, cea mai mare parte a acestora tranzitând Strâmtoarea Ormuz înainte ca aceasta să fie blocată de la sfârşitul lunii februarie din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

