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Coreea de Sud îl refuză pe Zelenski: nu va trimite arme Ucrainei. Cum își motivează decizia

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Tancuri K2 fabricate în Coreea de Sud
Tancuri K2 fabricate în Coreea de Sud. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Imges
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Din articol
„Urmărim cu atenţie această chestiune”

Coreea de Sud va continua să ofere Ucrainei doar ajutor umanitar şi nu intenţionează să furnizeze arme letale sau sisteme de apărare aeriană, în ciuda solicitărilor în acest sens din partea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, făcute pe fondul trimiterii de noi trupe din Coreea de Nord în Rusia, scrie agenţia Yonhap, citând un oficial de rang înalt al Ministerului Afacerilor Externe de la Seul, potrivit Agerpres. 

„Furnizarea de către Coreea de Sud a mijloacelor de apărare către orice ţară s-a făcut întotdeauna în conformitate cu legislaţia naţională. Guvernul a sprijinit Ucraina în diverse domenii, în special în energie, infrastructură, sănătate şi educaţie, şi va continua să analizeze măsuri pentru a ajuta Ucraina în restabilirea păcii şi reconstrucţie”, a declarat oficialul sud-coreean, părând să reafirme poziţia Seulului conform căreia furnizarea de arme către Ucraina rămâne exclusă.

Declaraţiile diplomatului sud-coreean au venit ca răspuns la apelurile lui Zelenski de a aprofunda cooperarea şi de a furniza Ucrainei armament de apărare extrem de necesar, pe fondul trimiterii în Rusia a 30.000 până la 50.000 de militari nord-coreeni pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.

„În Coreea de Sud există o restricţie juridică prevăzută de Constituţie, aceasta este alegerea lor. Dar noi ne-am dori o cooperare şi contăm pe aceasta, diplomaţii noştri sunt în contact”, a spus Zelenski.

Diplomatul sud-coreean a refuzat să confirme afirmaţiile lui Zelenski despre existenţa unor negocieri diplomatice pe această temă şi despre desfăşurarea suplimentară a trupelor nord-coreene.

„Urmărim cu atenţie această chestiune”

În acelaşi timp, oficialul a recunoscut: Cooperarea militară dintre Coreea de Nord şi Rusia „afectează în mod direct securitatea noastră şi încalcă rezoluţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

„Poziţia guvernului nostru este că această cooperare trebuie să înceteze imediat. Urmărim cu atenţie această chestiune”, a declarat diplomatul.

Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a primit de la Phenian rachete balistice suplimentare şi intenţionează să găzduiască pe teritoriul său între 30.000 şi 50.000 de nord-coreeni.

Agenţia Reuters, citând un reprezentant al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina, Andrii Cerniak, a relatat săptămâna trecută că în regiunea Voronej din Rusia a început desfăşurarea unei unităţi de rachete nord-coreene, posibil cu 6 lansatoare şi 120 de rachete balistice.

În iunie 2024, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, au semnat un pact de apărare reciprocă, după care Phenianul a trimis cel puţin 20.000 de militari şi ingineri în regiunea Kursk din Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei.

Editor : C.S.

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