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Coreea de Sud își recheamă ambasadorul din Ucraina din cauza escaladării disputei privind prizonierii de război nord-coreeni

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soldati nord-coreeni capturati de ucraineni
Soldati nord-coreeni luați prizonieri de ucraineni, în Kursk. Foto: Profimedia
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Din articol
„Diplomația ar trebui să prevaleze asupra emoțiilor” Capturați în timp ce luptau pentru Rusia Tensiuni între parteneri

Coreea de Sud a decis să-și recheme ambasadorul din Ucraina după ce a acuzat Kievul că a încălcat un acord de confidențialitate prin dezvăluirea publică a transferului a doi soldați nord-coreeni capturați la Seul. Ucraina neagă existența vreunui astfel de acord, scrie TVPWorld.

Anunțul făcut joi marchează o escaladare a disputei diplomatice care a început după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit transferul în timpul discursului său din fața Adunării Generale a ONU luna trecută.

Seulul susține că cele două țări au convenit să păstreze confidențialitatea transferului pentru a proteja soldații și familiile acestora din Coreea de Nord. Kievul neagă existența unui astfel de acord.

„Guvernul a decis să-și recheme ambasadorul din Ucraina”, a declarat joi Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud într-un comunicat.

Ministerul a adăugat că speră ca problemele restante dintre cele două țări să poată fi rezolvate pe cale amiabilă și s-a angajat să continue consultările cu Kievul.

„Diplomația ar trebui să prevaleze asupra emoțiilor”

Oficialii ucraineni au răspuns afirmând că rămân deschiși la dialog, în ciuda deciziei Seulului.

„Ucraina rămâne deschisă la reluarea unui dialog constructiv, chiar dacă acest lucru va dura ceva timp”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, adăugând că Kievul consideră că „diplomația ar trebui să prevaleze asupra emoțiilor”.

Decizia de a-l rechema pe ambasador vine la câteva zile după ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung a amenințat cu măsuri punitive nespecificate dacă Ucraina nu își cere scuze pentru dezvăluirea transferului.

Capturați în timp ce luptau pentru Rusia

Cei doi soldați nord-coreeni au fost capturați în ianuarie 2025 în timp ce luptau alături de forțele ruse în regiunea Kursk din vestul Rusiei.

Aceștia se aflau printre miile de soldați trimiși de Phenian pentru a sprijini războiul Moscovei împotriva Ucrainei, ceea ce evidențiază relația militară din ce în ce mai strânsă dintre Rusia și Coreea de Nord.

Ambii soldați și-au exprimat ulterior dorința de a se stabili în Coreea de Sud, în loc să se întoarcă în Coreea de Nord, unde se temeau de persecuții din partea regimului autoritar al lui Kim Jong Un.

În urma negocierilor dintre Kiev și Seul, cei doi bărbați au fost transferați în Coreea de Sud la jumătatea lunii septembrie. Parlamentarii sud-coreeni au confirmat ulterior sosirea lor, după declarațiile publice ale lui Zelenski.

Tensiuni între parteneri

Disputa amenință să pună la încercare relațiile dintre Kiev și Seul, care s-au strâns de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Seul a acordat Ucrainei asistență umanitară în valoare de 445 de milioane de dolari începând din 2022, incluzând provizii medicale și alte forme de sprijin. Președintele Lee a promis, de asemenea, încă 100 de milioane de dolari în cadrul unei întâlniri cu Zelenski din iulie.

Coreea de Sud a furnizat echipament militar neletal, inclusiv căști de protecție și echipament de deminare, dar a refuzat solicitările Ucrainei privind armele, invocând politica sa de mai veche împotriva furnizării de arme letale către țările aflate în război.

Editor : M.C

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