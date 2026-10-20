Coreea de Sud își retrage personalul diplomatic din Ucraina: care e motivul răcirii relațiilor dintre Seul și Kiev

Ministerul de Externe de la Seul a anunţat marţi că retrage personal diplomatic din Ucraina în contextul disputei cu Kievul privind transferul în Coreea de Sud al unor prizonieri de război nord-coreeni, informează Yonha, potrivit Agerpres.

Partea sud-coreeană susţine că ucrainenii nu au făcut încă „paşi clari” către rezolvarea diferendului diplomatic provocat de dezvăluirea unilaterală a transferului de către Ucraina.

Un purtător de cuvânt al ministerului a justificat decizia şi prin dificultatea asigurării securităţii diplomaţilor sub ameninţarea continuă a loviturilor ruseşti.

Coreea de Sud îşi va menţine însă comunicaţiile diplomatice necesare cu Ucraina, sub conducerea însărcinatului cu afaceri de la ambasada din Kiev, iar personalul consular va rămâne la post pentru a-şi continua eforturile de protecţie a cetăţenilor sud-coreeni, a precizat purtătorul de cuvânt Park Doo-soon.

Ambasadorul sud-coreean la Kiev a fost rechemat luna aceasta la Seul, în timp ce Coreea de Sud şi-a exprimat regretul că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit public transferul prizonierilor de război.

Forţele armate ale Ucrainei au luat prizonieri în ianuarie anul trecut doi soldaţi nord-coreeni care luptau de partea Rusiei, în regiunea Kursk. Aceştia au ajuns în Coreea de Sud în septembrie 2025, au afirmat mai mulţi oficiali de la Seul.

Coreea de Sud a cerut explicaţii oficiale şi a pretins scuze după indiscreţia lui Zelenski, cerând totodată ca preşedinţia de la Kiev să dezmintă existenţa unui acord de confidenţialitate privind subiectul prizonierilor.

Editor : B.E.