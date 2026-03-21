Coreea de Sud se alătură semnatarilor declarației comune privind Strâmtoarea Ormuz

Coreea de Sud a decis să se alăture semnatarilor declarației comune privind Strâmtoarea Ormuz și susține că va contribui la eforturile internaționale pentru a asigura navigația sigură și liberă prin strâmtoare, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Declarația exprimă „„disponibilitatea de a contribui” la măsuri „adecvate” pentru securizarea strâmtorii, calea navigabilă crucială prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Declarația a fost semnată inițial de liderii Regatului Unit, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei. Iar ulterior s-au alăturat și Canada, Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, România, Bahrain şi Lituania.

De asemenea, România a decis să se alăture declarației, potrivit unei postări a președintelui Nicușor Dan.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație.

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis Nicușor Dan.

