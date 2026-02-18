Coreea de Sud vrea să reintroducă zona de interdicție aeriană la granița cu Coreea de Nord. Măsura, discutată cu armata

Coreea de Sud încearcă să reinstituie zona de interdicţie aeriană la frontiera cu Coreea de Nord, în baza pactului militar intercoreean din 2018 vizând reducerea tensiunilor, în prezent suspendat, a declarat miercuri ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young.

Chung a dezvăluit planul într-o conferinţă de presă, după ce, la începutul acestei luni, îşi exprimase regretul faţă de dronele trimise în Coreea de Nord de către civili sud-coreeni, pe care Phenianul le-a denunţat drept o încălcare a suveranităţii sale, transmite Yonhap preluată de Agerpres.

„În cooperare cu autorităţile noastre militare, guvernul va proceda cu anticipaţie la o reexaminare şi va căuta să reinstituie acordul militar intercoreean, inclusiv prin desemnarea unei zone de excludere aeriană”, a spus Chung.

El a precizat că măsura are ca scop să prevină orice ciocnire militară neintenţionată şi să construiască încrederea între cele două armate.

Zona de excludere aeriană prevăzută în pactul din 2018 interzice operarea de avioane şi drone la o distanţă de 15 km de Zona Demilitarizată în zonele estice şi de 10 km în zonele vestice.

Pactul a fost semnat în timpul fostului preşedinte liberal Moon Jae-in şi a vizat încetarea ostilităţilor de-a lungul frontierei şi între cele două armate, însă atât Phenianul, cât şi Seulul l-au suspendat între 2023 şi 2024, într-un context de tensiuni crescute.

Planul a fost anunţat la câteva zile după ce Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong-un, a cerut din nou Coreei de Sud să ia măsuri pentru a preveni repetarea incursiunilor cu drone, despre care Phenianul a spus că au avut loc în septembrie şi pe 4 ianuarie.

Chung îşi exprimase anterior regretul pentru incursiunile cu drone, iar Kim a numit, săptămâna trecută, mesajul lui Chung un „comportament raţional”.

Ministerul Unificării a declarat miercuri că guvernul intenţionează, de asemenea, să înăsprească sancţiunile pentru cei care operează drone neautorizate în zona de interdicţie aeriană, şi să revizuiască legea privind relaţiile intercoreene pentru a interzice acţiunile care duc la escaladarea tensiunilor militare intercoreene.

Chung a exprimat din nou „profundul regret” pentru incursiunile de drone petrecute sub fosta administraţie Yoo Suk Yeol, o declaraţie ce pare să vizeze liniştirea regimului nord-coreean înaintea unui congres cheie al partidului aflat la guvernare, unde se aşteaptă să fie conturate direcţii majore de politică.

Ministrul sud-coreean a mai spus ca planurile anunţate au fost discutate la o reuniune recentă a miniştrilor responsabili cu securitatea şi reprezintă poziţia oficială a administraţiei Lee Jae Myung.

Editor : Ana Petrescu