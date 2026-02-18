Live TV

Coreea de Sud vrea să reintroducă zona de interdicție aeriană la granița cu Coreea de Nord. Măsura, discutată cu armata

Data publicării:
coreea de sud south korea
Foto: Getty Images

Coreea de Sud încearcă să reinstituie zona de interdicţie aeriană la frontiera cu Coreea de Nord, în baza pactului militar intercoreean din 2018 vizând reducerea tensiunilor, în prezent suspendat, a declarat miercuri ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young.

Chung a dezvăluit planul într-o conferinţă de presă, după ce, la începutul acestei luni, îşi exprimase regretul faţă de dronele trimise în Coreea de Nord de către civili sud-coreeni, pe care Phenianul le-a denunţat drept o încălcare a suveranităţii sale, transmite Yonhap preluată de Agerpres.

„În cooperare cu autorităţile noastre militare, guvernul va proceda cu anticipaţie la o reexaminare şi va căuta să reinstituie acordul militar intercoreean, inclusiv prin desemnarea unei zone de excludere aeriană”, a spus Chung.

El a precizat că măsura are ca scop să prevină orice ciocnire militară neintenţionată şi să construiască încrederea între cele două armate.

Zona de excludere aeriană prevăzută în pactul din 2018 interzice operarea de avioane şi drone la o distanţă de 15 km de Zona Demilitarizată în zonele estice şi de 10 km în zonele vestice.

Pactul a fost semnat în timpul fostului preşedinte liberal Moon Jae-in şi a vizat încetarea ostilităţilor de-a lungul frontierei şi între cele două armate, însă atât Phenianul, cât şi Seulul l-au suspendat între 2023 şi 2024, într-un context de tensiuni crescute.

Planul a fost anunţat la câteva zile după ce Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong-un, a cerut din nou Coreei de Sud să ia măsuri pentru a preveni repetarea incursiunilor cu drone, despre care Phenianul a spus că au avut loc în septembrie şi pe 4 ianuarie.

Chung îşi exprimase anterior regretul pentru incursiunile cu drone, iar Kim a numit, săptămâna trecută, mesajul lui Chung un „comportament raţional”.

Ministerul Unificării a declarat miercuri că guvernul intenţionează, de asemenea, să înăsprească sancţiunile pentru cei care operează drone neautorizate în zona de interdicţie aeriană, şi să revizuiască legea privind relaţiile intercoreene pentru a interzice acţiunile care duc la escaladarea tensiunilor militare intercoreene.

Chung a exprimat din nou „profundul regret” pentru incursiunile de drone petrecute sub fosta administraţie Yoo Suk Yeol, o declaraţie ce pare să vizeze liniştirea regimului nord-coreean înaintea unui congres cheie al partidului aflat la guvernare, unde se aşteaptă să fie conturate direcţii majore de politică.

Ministrul sud-coreean a mai spus ca planurile anunţate au fost discutate la o reuniune recentă a miniştrilor responsabili cu securitatea şi reprezintă poziţia oficială a administraţiei Lee Jae Myung.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
baloane militare folosite de armata Ucrainei
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI
North Korea
Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare
Dronă Vampire
Kievul fabrică 100.000 de drone Baba Iaga pe an. Cât costă și ce știe să facă cel mai popular sistem aerian fără pilot din Ucraina
Drone kamikaze Shahed.
Ce se întâmplă dacă dronele lui Putin ar ataca orașe europene, conform unui video AI prezentat la Munchen. „Iată ce poate face Shahed”
operator drona ucraina
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
Switzerland Davos Trump
Când pleacă Nicușor Dan spre SUA, la prima reuniune a Consiliului...
ccr inquam octav ganea
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților...
Ultimele știri
Bărbat de 61 de ani, găsit mort într-un taxi parcat în Sectorul 1. Poliția a fost alertată prin 112
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Fanatik.ro
Şumi, verdict dacă FCSB ratează play-off-ul: „Dezastru! Cel mai rău rezultat din ultimii 10 ani”
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
Tragedia care i-a schimbat viața lui Joseph Gordon-Levitt. Actorul a dispărut o perioadă din lumina...
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Kate Hudson, recent nominalizată la Oscar, dezvăluie de ce a renunțat la comediile romantice. „Industria m-a...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.