Corespondență Digi24 din Ucraina: Sirenele sună din ce în ce mai des. Nu se știe care va fi momentul în care vor prevesti o tragedie

Corespondență specială de la reporterul Digi24 în Ucraina, Alexandru Rotaru:

Suntem în localitatea Zatoka. Este o localitate foarte aproape de România, de altfel. În mai puțin de 200 de kilometri în linie dreaptă de aici se află orașul românesc Constanța. Suntem într-un punct extrem de periculos în aceste momente. Chiar aici lângă mine este plaja care a fost minată metru cu metru de forțele armate ucrainene. Asta pentru că, vă spuneam, punctul este de o importanță strategică colosală. Este singurul loc de la Marea Neagră al ucrainenilor care le-ar permite rușilor să facă o debarcare a militarilor ruși de pe mare. Explicația este foarte simplă. Suntem în singurul loc de pe litoralul ucrainean în care plaja este mai întinsă, după cum vedeți și dumneavoastră, motiv pentru care soldații ruși ar putea veni de pe mare. Acolo, undeva în zare, sunt cel puțin 5 nave militare ruse cu mii de soldați gata să vină pe teritoriul ucrainean și să deschidă focul asupra militarilor care sunt foarte, foarte mulți.

Am trecut pe podul care face legătura între Zatoka și Odesa cumva, podul este înțesit de militari, este un pod care poate fi închis în orice moment și ne-au spus militarii de acolo să ne gândim de două ori înainte de a mai veni în această zonă pentru că este foarte posibil ca, Doamne ferește, în cazul în care forțele armate ruse decid să debarce aici pe litoralul ucrainean al Mării Negre în regiunea Zatoka, ei sunt gata în orice moment să declanșeze dinamita care este la bazele podului, dinamită care va arunca în aer pur și simplu podul pe care trec ucrainenii, trec trenurile ruse, trec trenurile ucrainene momentan și care ar putea fi un punct de legătură extrem de important pentru ruși dacă să meargă cu asalt către Odesa.

Repet, suntem în Zatoka la vest de Odesa, asta în condițiile în care Nikolaev, la est de Odesa, a fost cucerit aproape în întregime zilele acestea și se așteaptă ucrainenii, vorbeam atunci cu oficialii din rada regională din Odesa care ne spuneau că ei se tem de cel mai negru scenariu în care rușii ar reuși să încercuiască, să prindă într-un clește, într-un cerc, prin care să sugrume acest oraș extrem de important de la Marea Neagră. Mai exact, aceștia ar vrea să vină de aici din Zatoka spre Odesa, din Nikolaev spre Odesa și, varianta cea mai sumbră pe care o iau în calcul acum militarii ucraineni este ca și forțele ruse din Transnistria să se miște din direcția Moldovei la nord de Odesa în direcția Odessei și astfel nu ar mai exista nicio cale de ieșire, motiv pentru care în această dimineață, când am ieșit din Odesa, toate drumurile de ieșire din oraș erau pur și simplu blocate.

Am mers din Odesa până aici, o distanță de mai puțin de 100 de kilometri, într-o coadă perpetuă. Am stat mereu la cozi cu mii de mașini care adăposteau în ele mii de oameni, mii de mame, mii de copii care încearcă să fugă de bombele lui Putin. Am vorbit cu ei, toți ne spun același lucru. Ne mulțumesc nouă, mulțumesc românilor pentru că i-au primit pe prietenii lor. O bună parte din ei vin către noi, în România, pentru a se adăposti în casele românilor pentru că suntem sub cupola NATO și se simt în siguranță acolo. O altă parte încearcă să ajungă mai departe, spre centrul Europei pentru că, spun ei, s-ar afla și mai în siguranță acolo. Bineînțeles, repet încă o dată, spun cu toții același lucru: Mulțumim României, românilor, mulțumim celor care îi primesc acolo și speră ca această nebunie totală, cum numesc ei războiul din Ucraina, să se încheie cât mai curând pentru că pur și simplu nu mai suportă. Sunt 10 zile în care au dormit foarte puțin, la fel ca mine și colegii mei, Marian Tănase și Gheorghe Caceaunea, care sunt aici în Ucraina pentru dumneavoastră să vă arate ce se întâmplă aici. Se doarme foarte puțin pentru că sunt sirenele antiaeriene extrem de dese. Noaptea trecută, mi-am petrecut o bună parte din timp în buncărul din localul în care ne-am adăpostit peste noapte, pentru că sirenele sună din ce în ce mai des și spun oamenii că nu știu care va fi momentul în care această sirenă va fi una care va prevesti o tragedie, o tragedie care înseamnă o bombă a lui Putin care poate cădea în orice zonă rezidențială din orașul de la Marea Neagră.

