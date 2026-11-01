Sunt tensiuni uriașe în Statele Unite ale Americii, acolo unde oamenii votează deja anticipat de câteva săptămâni. Voturile finale se dau însă marți, pe 3 noiembrie, când se decide soarta celor 435 de locuri din Camera Reprezentanților și a celor 35 de mandate din Senat. Alegerile vor reflecta și popularitatea președintelui american Donald Trump, sau lipsa ei.

Cristina Cileacu, trimisul special al Digi24 în SUA: „În primul rând vorbim despre economie, pentru că Donald Trump a promis o viață mai bună, dar a venit la schimb cu o viață mai scumpă, iar asta se reflectă în toate prețurile pe care americanii trebuie să le plătească, în primul rând de la combustibil, pentru că știm foarte bine, America este implicată într-un război în Orientul Mijlociu, război care nu dă semne că s-ar termina. Mai mult decât atât, Donald Trump pare, din discursurile pe care le ține în momentul de față, să ne anunțe că după ce alegerile de aici se încheie, va urma ceva mai rău în Iran.

De aceste alegeri depinde însă și ce anume vor face mai departe republicanii, dacă că îl vor susține sau nu în tot ceea ce face pe președintele lor. Mai ales că, într-adevăr, americanii par să meargă în spre zona democrată. Vorbeam despre acel val albastru. Americanii insistă mult în zona democrată. De ce? Pentru că spun ei, nu mai au încredere în ceea ce le-a promis Donald Trump, având în vedere ce anume a livrat, ce anume a adus în viața americanilor.

O altă temă extrem de importantă în Statele Unite este cea a migrației ilegale, pentru că în cei doi ani de mandat pe care i-a avut Donald Trump, am văzut foarte multe agresiuni împotriva migranților ilegali. E o problemă mare și în Europa această migrație ilegală. Americanii au nevoie de migranți, sunt o țară de migranți, să nu uităm istoria lor, dar în egală măsură această migrație trebuie controlată și faptul că migranții au fost printre cei care au fost supuși abuzurilor în acești ani de mandat ai administrației Trump, ei bine, acum se uită diferit la cum anume vor pune ștampila de vot - și mă refer la cei care au dreptul să voteze, care sunt în Statele Unite de mulți ani, dar care nu-și uită originile.

Deci economia, migrația și, nu în ultimul rând, inteligența artificială, pentru că în America este o bulă, o explozie a inteligenței artificiale, iar oamenii se simt amenințați pentru că, spun ei, locurile lor de muncă ar urma să fie înlocuite de această inteligență artificială de pe urma căreia foarte mulți oameni fac bani în America, dar sunt cei care dezvoltă astfel de modele tehnologice și oamenii nu sunt foarte convinși că o conducere republicană a Congresului ar fi în stare să domine această bulă care este în creștere în Statele Unite. Toți cei care dezvoltă inteligența artificială în America îl susțin pe Donald Trump și au băgat foarte mulți bani nu doar în campania lui să ajungă președinte, ci și în campania pe care acum o derulează republicanii ca să păstreze Congresul”.

Editor : M.B.